Adamczyk: KE interesuje pomysł kolei śladem Via Carpatia

Komisja Europejska jest zainteresowana pomysłem Rail Carpatia, połączenia kolejowego śladem korytarza drogowego Via Carpatia - oświadczył w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak zaznaczył, Polska zgłaszała ten pomysł od 2016 r.

Podczas 32. edycji Konferencji Europa Karpat, odbywającej się w Krasiczynie na Podkarpaciu, Adamczyk przypomniał, że Komisja pod koniec 2021 r. zaproponowała budowę nowego korytarza komunikacyjnego - od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego i Egejskiego. Szlak ten wpisuje się w Via Carpatia i jest to efekt polskich zabiegów, trwających do 2016 r. - dodał.

"Okazuje się, że Rail Carpatia jest w bardzo dużym zainteresowaniu KE. Niedawno komisarz ds. transportu Adina Valean potwierdziła, że jej ideą jest realizacja połączenia kolejowego w takim korytarzu. Nie tylko wpisanie tego korytarza na mapę, ale też realna budowa tych połączeń kolejowych" - mówił Adamczyk w czasie dyskusji o nowych połączeniach w ramach europejskiej sieci TEN-T.

Minister przypomniał, że już w ubiegłym roku na szczycie państw Trójmorza w Sofii wzywał do tworzenia korytarza nie tylko drogowego, ale i kolejowego, jako "absolutnie niezbędnego" dla państw inicjatywy Trójmorza. Adamczyk podkreślił, że możliwościami, jakie dawałaby Rail Carpatia zainteresowane są rządy Litwy czy Łotwy.

Jak ocenił, od Morza Czarnego i Egejskiego aż po południowe Węgry nie ma większych problemów, jeśli chodzi o połączenia kolejowe. Po drugiej stronie jest tworzona Rail Baltica, rozumiana jako korytarz kolejowy z Warszawy przez Białystok po Estonię. Połączenie południowych Węgier z Rail Baltica pozwali nam powiedzieć, że mamy dobrze skomunikowaną Europę państw Trójmorza - podkreślił Adamczyk.

Via Carpatia to projekt międzynarodowego szlaku transportu drogowego, łączącego Europę Północną i Południową. Polskim elementem tego szlaku jest droga ekspresowa S19 - trasa ta będzie mieć ponad 700 km i prowadzić przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

