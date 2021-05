Minister: liczę, że Via Baltica będzie gotowa w 2023 r.

Cała trasa Via Baltica powinna zostać oddana do użytku w roku 2023 - zapowiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Kończymy projekt Via Baltica i mam nadzieję, że w 2023 roku będziemy mogli bezpiecznie przejechać od granicy z Litwą do drogi ekspresowej S8, a później dalej na zachód Europy" - powiedział Adamczyk.

Via Baltica jest częścią europejskiej trasy E67, która zaczyna się w Czechach i biegnie przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię aż do Finlandii. Trasa E67 na odcinku od Helsinek do Warszawy nazywana jest Via Balticą.

Głównym fragmentem polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica jest droga ekspresowa S61.

Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie podsumowującym inwestycje z 2020 r., był to rok przełomowy i kluczowy, jeśli chodzi o budowę drogi S61, ponieważ cała ta trasa jest w realizacji. Podano, że w 2020 r. wydatki na tę drogę przekroczyły 1,2 mld zł.

Z kolei GDDKiA w Białymstoku informowała w lipcu 2020 r., że wartość wszystkich umów podpisanych na budowę trasy Via Baltica to ok. 6,5 mld zł. Budowy są dofinansowane z UE z programu CEF - Łącząc Europę (ponad 1,7 mld zł) i z programu Infrastruktura i Środowisko (ponad 1,6 mld zł).

