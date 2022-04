Adamczyk: mam nadzieję na porozumienie w Polregio i PKP Cargo

Mam nadzieję, że PKP Cargo i Polregio porozumieją się z pracownikami i rozwiążą problem płacowy, który jest zarzewiem konfliktu - powiedział w czwartek po południu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

To jest temat, który nas żywotnie interesuje, bo nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której protesty zaburzają transport czy to lotniczy, czy kolejowy - powiedział Andrzej Adamczyk.

Mam nadzieję, że te instytucje, które sprawują nadzór właścicielski, porozumieją się z pracownikami, ze związkami zawodowymi, i uda się rozwiązać ten problem płacy, który jest zarzewiem tego konfliktu - dodał.

Adamczyk zwrócił uwagę, że MI nie realizuje nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami, choć transport kolejowy to domena kierowanego przez niego ministerstwa.

Szef resortu infrastruktury na antenie Programu 3 Polskiego Radia był pytany m.in. o zapowiadany protest pracowników PKP Cargo i Polregio.

Adamczyk zwrócił uwagę, że MI nie realizuje nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami, choć transport kolejowy to domena kierowanego przez niego ministerstwa.

"To jest temat, który nas żywotnie interesuje, bo nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której protesty zaburzają transport czy to lotniczy, czy kolejowy. Mam nadzieję, że te instytucje, które sprawują nadzór właścicielski, porozumieją się z pracownikami, ze związkami zawodowymi, i uda się rozwiązać ten problem płacy, który jest zarzewiem tego konfliktu" - powiedział szef MI.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio informował, że 16 maja tego roku we wszystkich zakładach spółki Polregio poza centralą zostanie przeprowadzony strajk generalny.

Rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys informowała, że zarząd spółki cały czas zabiega o podwyżki dla pracowników i o to, by do strajku nie doszło. Dodała, że zarząd liczył się z możliwością ogłoszenia strajku.

Wcześniej informowano, że spółka Polregio zaproponowała podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 400 zł od 1 stycznia 2022 r. oraz 500 zł jednorazowej gratyfikacji, przy czym wypłata tych środków byłaby uwarunkowana podpisaniem aneksów do umów z marszałkami wszystkich województw.

Według rzeczniczki związki zawodowe w spółce domagają się podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Polregio informowało, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. W opinii kierownictwa spółki oznaczałoby to stratę finansową dla Polregio i utratę rentowności.

Polregio jest największym pasażerskim przewoźnikiem w Polsce. W ciągu roku z jego usług korzystają - według danych spółki - blisko 72 mln pasażerów. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ok. 27 proc.

Na początku marca tego roku związki zawodowe w PKP Cargo wszczęły spór zbiorowy wobec odmowy spełnienia wysuniętych przez organizacje związkowe żądań dot. wdrożenia 1 kwietnia tego roku podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników objętych układem zbiorowym.

W środę PKP Cargo informowało, że w rozmowach prowadzonych ze związkami nie zostało osiągnięte porozumienie i w konsekwencji został sporządzony protokół rozbieżności. Dodano, że podpisanie protokołu kończy rokowania, a spór zbiorowy przechodzi w etap mediacji.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym operatorem w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl