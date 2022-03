Adamczyk: Mam nadzieję na usystematyzowanie transportu kolejowego od granicy polsko-ukraińskiej do całej UE

Mam nadzieję na usystematyzowanie transportu kolejowego na trasie od granicy polsko-ukraińskiej do miejsc docelowych w całej Unii Europejskiej - powiedział w sobotę w Przemyślu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk na wspólnej konferencji z wicepremier Ukrainy, komisarz UE oraz ministrami ds. transportu z Czech, Austrii.

Podczas konferencji zorganizowanej na dworcu kolejowym w Przemyślu Adamczyk podkreślił, że od piątkowego wieczora trwa debata w gronie ministrów transportu Polski i państw sąsiednich "o intensyfikacji działań, które pozwolą zmniejszyć problemy transportowe związane z dyslokacją uchodźców z Ukrainy".

Minister wyraził nadzieję, że jej efektem będzie zwiększenie liczby pociągów, "usystematyzowanie transportu kolejowego na trasie od granicy polskiej do miejsc docelowych w całej Unii Europejskiej".

"Dzisiaj korzystamy z dużego wsparcia ze strony kolei niemieckich, czeskich - i za to bardzo dziękujemy" - mówił.

"Szczególnie liczymy na to, że będziemy w stanie - a będziemy na pewno - uruchomić sztafetę, która będzie miała początek na granicy polsko-ukraińskiej, na Podkarpaciu, na granicy polsko-ukraińskiej na Lubelszczyźnie" - podkreślił. Wyjaśnił, że owa "sztafeta" musi prowadzić do wielu państw UE.

"Liczymy na zaangażowanie i wsparcie wszystkich państw Unii Europejskiej, a na pewno tych, które mogą dysponować i wesprzeć nas taborem kolejowym czy autobusowym. Mówię nas, czyli te państwa początkowe sztafety" - powiedział.

Wicepremier Ukrainy Julia Swyrydenko podziękowała Polsce oraz innym krajom, za przyjęcie uciekających przed wojną obywateli swojego kraju. Wyraziła przekonanie, że już niebawem, po zwycięstwie nad Rosją, będą oni mogli wrócić do swoich domów.

Komisarz UE ds. transportu Adina Vălean podkreśliła, że Komisja Europejska oraz wszystkie instytucje unijne dokładają starań, aby pomóc obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną w swoim kraju. Wskazała, że wiele europejskich firma państwowych i prywatnych oferuje bezpłatne bilety lotnicze, kolejowe, przewozy autokarowe. "Pomaga wiele prywatnych osób oferując własny transport. To niesamowite. Wszyscy pomagają" - oceniła.

"Powinniśmy współpracować w duchu partnerstwa. Tego potrzebuje Europa, tego potrzebujemy wszyscy, aby zapewnić płynny przepływ ludzi ze wschodu na zachód" - powiedziała.

Minister klimatu, środowiska, energii, transportu innowacji i technologii Austrii Leonore Gewessler zapewniła ministra Adamczyka o wsparciu polskich wysiłków w celu zapewnienia transportu uchodźców z Ukrainy do Austrii. "Pomożemy Polsce w przewiezieniu tych ludzi do naszego kraju, a następnie, w koordynacji z ministerstwem spraw wewnętrznych będziemy pracować nad stworzeniem możliwości rozlokowania uchodźców w Austrii" - zapowiedziała.

Minister transportu Czech Martin Kupka przypomniał, że już 25 lutego do Przemyśla przyjechał czeski pociąg z pomocą humanitarną. Wskazał, że wiele uchodźców przybywa do czeskich miast. "Największe grupy napływają do największych ośrodków" - dodał.

Zaapelował do instytucji europejskich o większe wsparcie krajów bezpośrednio sąsiadujących z Ukrainą. Wyjaśnił, że chodzi o bardziej skoordynowane przygotowanie transportów, którymi uchodźcy będą przewożeni na zachód.

Minister transportu i infrastruktury cyfrowej RFN Volker Wissing podkreślił, że koleje niemieckie przetransportowały do tej pory ponad 100 tys. uchodźców do Republiki Federalnej i zapewniają dostawę pomocy humanitarnej do Polski oraz innych krajów przyjmujących ludzi uciekających przed wojną. "Będziemy te działania nasilać" - zapowiedział.

Przed konferencją w Przemyślu jej uczestnicy odwiedzili przejście graniczne w Korczowej oraz punkt pomocowym dla uchodźców w Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina.

