Adamczyk: PKP Intercity powinny myśleć jak wykorzystać swój potencjał na rynkach zagranicznych

PKP Intercity po przeprowadzeniu inwestycji w nowoczesny tabor powinno myśleć o wykorzystaniu swojego potencjału na rynkach państw sąsiednich - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk po konferencji z okazji 20-lecia PKP Intercity.

"Stale w Polsce mówi się o tym, że czwarty pakiet kolejowy jest wyzwaniem dla polskich przewoźników. On jest wyzwaniem również dla przewoźników krajów sąsiednich. Jeżeli przewoźnik będzie dobrze przygotowany na wejście czwartego pakietu kolejowego na obszarze Rzeczypospolitej, to jestem przekonany, że potencjał, którym będzie dysponowało PKP Intercity, po inwestycjach taborowych (...) powinno również myśleć jak wykorzystać swoje możliwości w krajach sąsiednich, żeby stworzyć taką sieć połączeń, które będą dawały zyski" - powiedział minister Adamczyk

"Jeżeli wspieramy przewoźnika olbrzymimi kwotami i dajemy szansę na to, żeby budować nowoczesny tabor, to ten tabor, jestem przekonany, będzie wykorzystany również na zewnątrz. W sytuacji, gdy będziemy dysponowali dużą ilością taboru, dlaczego nasze Pendolino mają nie wyjechać na linie czeskie, dlaczego czeski przewoźnik może jeździć w Polsce, a my nie możemy, korzystając z dużej ilości taboru, wysłać pociągów do Niemiec? Może będzie taka możliwość" - dodał.

Minister nie wykluczył, że polskiemu przewoźnikowi może się udać wejście na rynek litewski po tym, jak trasa Rail Baltica zostanie zrealizowana Litwę, Łotwę i Estonię.

"Nie twierdzę, że jest to strategia na przyszłość, ale jestem to sobie w stanie wyobrazić i to jest zadanie, które PKP Intercity rozważy na najbliższe lata" - podsumował szef resortu infrastruktury.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju. W ramach kontynuacji strategii taborowej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka ma zainwestować 19 mld zł w nowoczesny tabor.

