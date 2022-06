Adamczyk: Via Carpatia jest projektem rozpędzonym, teraz trzeba rozpędzać projekty kolejowe

Via Carpatia jest projektem rozpędzonym, teraz trzeba rozpędzać projekty kolejowe w krajach Trójmorza i starać się wspólnie o finansowanie inwestycji od Grecji aż do Tallina - powiedział we wtorek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie.

Via Carpatia jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na świecie - twierdzi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jeżeli by uznać, że Via Carpatia jest projektem rozpędzonym, to dzisiaj musimy rozpędzać ten korytarz multimodalny, musimy rozpędzać projekty kolejowe - powiedział Adamczyk

Budowana Via Carpatia ma połączyć Europę Północną i Południową. W Polsce trasa będzie miała ponad 700 km długości

Adamczyk uczestniczył w debacie poświęconej korytarzom transportowym na osi północ-południe z udziałem ministrów z Mołdawii, Bułgarii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Grecji oraz Ukrainy, podczas której zwrócił uwagę na potrzebę redefinicji układu komunikacyjnego w naszej części Europy. Dodał, że rząd PiS zwrócił na to uwagę już w 2019 r. przyjmując strategię zrównoważonego rozwoju, której elementem jest budowa drogi ekspresowej S19 stanowiącej część międzynarodowego szlaku Via Carpatia.

Budowana Via Carpatia ma połączyć Europę Północną i Południową. W Polsce trasa będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Według Adamczyka, rosyjska agresja na Ukrainie potwierdza, że decyzja rządu była właściwa, a Via Carpatia jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na świecie, który ma znaczenie integracyjne, gospodarcze, obronne i wspiera eksport towarów z Ukrainy.

Rozpędzony projekt

Zdaniem Adamczyka, konieczność budowy Via Carpatia widzi Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Grecja. - Dalej sformułujemy potrzebę realizacji nie tylko Via Carpatia, ale też Rail Carpatia, czyli korytarza multimodalnego - dodał. Wyjaśnił, że na wysokości Białegostoku planowane jest połączenie Rail Baltica połączy się z Rail Carpatia a Via Baltica z Via Carpatia.

Minister stwierdził, że Via Carpatia "jest projektem rozpędzonym" i teraz musimy rozpędzać projekty kolejowe. - Jeżeli by uznać, że Via Carpatia jest projektem rozpędzonym, to dzisiaj musimy rozpędzać ten korytarz multimodalny, musimy rozpędzać projekty kolejowe - powiedział Adamczyk. Dodał, że we wtorek rozmawiał na ten temat z ministrami z Rumunii i Litwy i zapowiedział rozmowy z ministrem Bułgarii.

Kolej na kolej

- Ten szlak kolejowy i drogowy musi zostać wpisany do sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa - PAP). My składamy wnioski o rozszerzenie sieci na północ od Lublina - stwierdził Adamczyk.

Zapytany przez moderatora debaty o kierunki rozszerzenia korytarza kolejowego i drogowego wskazał Tallin, Rygę, Kowno i Wilno na północy oraz greckie porty Saloniki i Igumenitsę na południu.

Powiedział, że ministerstwo infrastruktury współpracuje również z rządem Ukrainy nad budową spójnych szlaków komunikacyjnych na wschodzie.

Podsumowując dyskusję stwierdził, że w Polsce mamy zapewnione środki finansowe na realizację głównych przedsięwzięć drogowych i kolejowych, ale musimy starać się wspólnie o finansowanie inwestycji od Grecji aż do Tallina.

- To również nasz obowiązek, bo nie tylko cel. Droga kolejowa i samochodowa nie może powstać przedzielona niezrealizowanymi odcinkami - podkreślił.

Deklaracja współpracy

Po debacie Adamczyk oraz minister transportu i komunikacji Bułgarii Nikolay Sabev podpisali deklarację współpracy na rzecz rozwoju europejskich korytarzy transportowych "Bałtyk - Morze Czarne/Egejskie" i "Bałkany Zachodnie". Adamczyk zapowiedział podpisanie tożsamych porozumień z Litwą i Rumunią pod koniec czerwca. - Celem są wspólne trasy komunikacyjne, drogowe i kolejowe Europy i trójmorza - dodał.

Następnie Adamczyk otrzymał od marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego okolicznościowy dyplom i statuetkę przyznane przez kapitułę kongresu za wsparcie rozwoju infrastruktury województwa lubelskiego, w tym budowy drogi S19 Via Carpatia.

Samorządowy Kongres Trójmorza zorganizowano w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie w dniach 6-7 czerwca. Podczas wydarzenia prowadzone są dyskusje poświęcone m.in. bezpieczeństwu energetycznemu, współpracy uniwersytetów, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich i możliwej pomocy samorządów trójmorskich dla Ukrainy, a motywem przewodnim była współpraca z ukraińskimi regionami.

Wydarzeniu towarzyszy również Forum Gospodarcze, w ramach którego zaplanowano seminarium, spotkania, stoiska wystawiennicze i wizyty studyjne, które pozwolą na prezentację innowacyjnych przedsiębiorstw z woj. lubelskiego. Organizatorem kongresu jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę,Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

