Adamed zwiększa poziom robotyzacji i potencjał produkcyjny

Adamed, polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, jest na półmetku pierwszego etapu inwestycji. Ich koszt szacowany jest na 300 mln zł w ciągu 5 lat. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie najwyższego poziomu robotyzacji w Polsce wśród firm farmaceutycznych oraz zwiększenie zdolności centrum produkcyjnego – z 2 mld tabletek produkowanych w 2020 roku do 4 mld w 2027 roku.

Bezpieczeństwo lekowe

– Zaplanowana inwestycja wpisuje się długofalową strategię biznesową Adamedu. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwoju firmy w zakresie zaawansowanych technologii i tempa wzrostu produkcji. Dzięki niej znacznie zwiększy się również komfort pracy naszych współpracowników z Centrum Produkcyjno-Logistycznego w Pabianicach oraz Ksawerowie – ocenia Bartłomiej Rodawski, członek zarządu oraz dyrektor operacyjny Adamedu.Benefity z inwestycji dotyczą także przyszłych współpracowników. Nowo zatrudnieni będą mogli rozwijać się w obszarach produkcji, logistyki, jakości i zespołów technologicznych oraz wzmacniać swoje kompetencje menadżerskie. W ten sposób Adamed chce zyskać na atrakcyjności jako pracodawca w regionie.Rozbudowa Centrum jest realizowana zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Adamedu. Inwestycja pozwoli na oszczędności energetyczne, m.in. dzięki zastosowanym procesom optymalizacji, jak np. fotowoltaika oraz będzie mieć ograniczony wpływ na środowisko poprzez wykorzystywanie m.in. opakowań z recyklingu.Czytaj: Dobra sytuacja na rynku usług instalacyjnych



Czytaj: MCI.EuroVentures otrzyma 36 mln zł ze sprzedaży data center w Rosji W tle decyzji o rozbudowie zakładu produkcyjnego jest też bardzo istotna kwestia bezpieczeństwa lekowego na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. Jak podkreśla zarząd Adamedu, w dobie pandemii Polacy przekonali się, jak ważne jest posiadanie rodzimego przemysłu farmaceutycznego – lokalni producenci dostarczają niemal 50 proc. dziennych terapii stosowanych przez Polaków.- Porównując z innymi krajami europejskimi, w Polsce nie zabrakło leków między innymi dlatego, że polscy przedsiębiorcy nieustannie inwestowali w badania i rozwój oraz infrastrukturę produkcyjną. Produkcja w kraju stanowi o bezpieczeństwie terapii, a kluczem do zdrowia jest ich dostępność. Aby sprostać współczesnym wyzwaniom firmy farmaceutyczne powinny nieustannie rozwijać się i inwestować – podkreśla Bartłomiej Rodawski, członek zarządu oraz Dyrektor Operacyjny Adamedu. - Adamed zdecydował się na przeprowadzenie tej inwestycji w trudnym i nieprzewidywalnym czasie. Wszystko po to, aby w przyszłości skutecznie i odpowiedzialnie reagować na aktualne potrzeby i zapewniać Polakom dostęp do nowoczesnego i skutecznego leczenia – dodaje.Od 2001 roku Adamed przeznaczył na inwestycje i działalność B+R 1,7 mld zł, a w ostatnich latach inwestycje na terenie Polski wynosiły średnio 130 mln zł rocznie.