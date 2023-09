Aeroflot ratuje się starymi tupolewami

Państwowy rosyjski przewoźnik lotniczy jeszcze w tym roku podpisze z Rostekiem umowę na dostawy samolotów Tu 214. Problem w tym, że mimo modernizacji to już dość leciwa maszyna, a Aeroflot kupuje ją z musu a nie z chęci.

Po napaści Rosji na Ukrainę na Kreml zostało nałożonych szereg sankcji. Do tych najbardziej odczuwalnych należy wycofanie się firm leasingujących samoloty z interesów z Rosją. Do tego doszedł brak dostępu do części zamiennych i zakaz lotów rosyjskich przewoźników do wielu państw.

Efektem sankcji jest ograniczenie liczby zagranicznych lotnisk docelowych rosyjskiego przewoźnika z ponad 100 do 40 i - co bardziej kłopotliwe - brak maszyn na wewnętrzny rynek.

Rosjanie próbują sobie radzić za pomocą własnych konstrukcji.

Aeroflot w poniedziałek ogłosił, że jego spółka zależna linia lotnicza Rossiya i AKS podpisały umowy leasingu 18 samolotów MS-21-310 i 34 maszyn SJ-100. Jednocześnie w styczniu rząd zatwierdził przeznaczenie 175 mld rubli z Funduszu Pomocy Narodowej na dostawy dla Aeroflotu w latach 2023-2025 63 samolotów – oprócz 34 SJ-100 i 18 MS-21 jest też 11 Tu-214.

I właśnie te ostatnie stają się dla Rosjan kluczowe.

Ze względu na rozległość kraju utrzymanie połączeń lotniczych to rzecz strategiczna. I jak przyznają sami Rosjanie, potrzeba do tego licznych maszyn o średnim i dalekim zasięgu. Problem w tym, że nawet Tu-214, określany przez rosyjską propagandę jako zastępca boeingów - słabo się do tego nadaje.

Po pierwsze to dość stara maszyna o dużym spalaniu i w sumie niewielka. Odpowiada ona generacyjnie amerykańskim boeingom 757. Te opracowane na początku lat 80-tych poprzedniego stulecia samoloty jednak już są coraz rzadziej wykorzystywane. W Rosji ich późniejszy odpowiednik (powstał dekadę później) ma stanowić o sile floty.

Kolejnym problemem jest silnik. Samolot miał mieć zachodni napęd, teraz jest to niemożliwe. W efekcie osiągi – w tym kluczowy zasięg - zapewne będą niższe od zakładanych.

