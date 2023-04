Air France-KLM bierze wielomiliardowy kredyt na inwestycje w zrównoważony rozwój

Francusko-holenderskie linie lotnicze Air France-KLM podały w komunikacie giełdowym, że podpisały z międzynarodowymi instytucjami finansowymi dwie odnawialne linie kredytowe o łącznej wartości 2,2 miliarda euro z przeznaczeniem na inwestycje w zrównoważony rozwój.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Air France-KLM podpisało umowę kredytową z grupą międzynarodowych instytucji finansowych na dwie odnawialne linie kredytowe (RCF) na działania związane bezpośrednio ze zrównoważonym rozwojem. Łączna kwota to 2,2 miliarda euro, a kolejne transze będą wypłacane po przedstawieniu projektów konkretnych inwestycji.

- Te kredyty indeksowane będą do projektów związanych z dekarbonizacją, pozwolą lepiej dostosować się grupie do wszystkich wyzwań, które nas czekają w tych obszarach w najbliższych latach - czytamy w komentarzu do komunikatu prasowego.

Środki zostaną podzielone pomiędzy dwie siostrzane linie lotnicze. Holenderski KLM otrzyma 1 miliard euro do dyspozycji na poprawę wskaźnika ESG ( Environmental, Social and Corporate, czyli środowisko, społeczeństwo i zarządzanie). W przypadku KLM udzielone pożyczki zastąpią kredyt udzielony w okresie pandemii Covid-19 i gwarantowany przez państwo holenderskie.

Air France otrzyma 1,2 miliarda euro, z czego znaczna część zostanie przeznaczona na pozyskanie partnerów produkujących paliwo lotnicze SAF (Sunstainable Aviation Fuel) ograniczające emisję CO2.

Grupa Air France-KLM przewiozła w 2022 roku 83,3 miliona pasażerów, o 86,5 procent więcej niż rok wcześniej. Dzięki zwiększeniu siatki połączeń i podwyżce cen biletów lotniczych udało się wypracować 730 milionów euro zysku netto. Równocześnie do końca grudnia ubiegłego roku spłacono 4,9 miliardów euro pomocy publicznej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl