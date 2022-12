Air France-KLM kupuje zrównoważone paliwo lotnicze. Co na to LOT?

Zgodnie z podpisanym kontraktem francuski koncern energetyczny TotalEnergies dostarczy 800 tysięcy ton specjalnego paliwa lotniczego dla linii lotniczych AirFrance-KLM. Ma to pozwolić w perspektywie do 2030 roku wypełnić cele ograniczenia emisji CO2.

Linie lotnicze Air France-KLM podpisały porozumie na dostawę w okresie od 2023 roku przez 10 kolejnych lat łącznie 800 tysięcy ton zrównoważonego paliwa lotniczego. Paliwo będzie produkowane w biorafineriach we Francji należących do koncernu energetycznego TotalEnergies. Dostawy będą realizowane systematycznie do magazynów na lotniskach w Holandii i we Francji. Kilka miesięcy wcześniej podobne porozumienia na dostawę łącznie 1,6 miliona ton paliwa podpisano z fińskim Neste i amerykańskim DG Fuels.

Paliwa typu SAF (Sustainable Aviation Fuel) produkowane są ze zużytych olejów roślinnych, odpadów drzewnych i roślinnych. Ich największą zaletą jest to, że emitują dużo mniej CO2, natomiast podstawową wadą jest ich cena. Obecnie produkcja paliwa lotniczego z odpadów jest 3-4 razy droższa niż pozyskiwanie go w procesie rafinacji ropy naftowej.

Zgonie z zobowiązaniami przyjętymi przez całą branżę lotnictwa cywilnego emisja netto w 2050 roku ma być zerowa. Dlatego też poszczególnie linie rozpoczynają działania na rzecz poszukiwania alternatywnych paliw. Air France-KLM przyjęły cel ograniczenia o 30 procent emisji dwutlenku węgla na pasażerokilometr (jednostka wzorcowa dla sektora) w 2030 roku wobec 2019 roku.

To oznacza, że za kilka lat 10 procent zużywanego paliwa nie będzie pochodzić z paliw kopalnych. Problemem, z którym muszą się wszyscy uporać, jest zbyt niska produkcja. W 2021 roku roku dostępnych było 125 milionów litrów wobec zapotrzebowania w 2030 roku szacowanego na około 30 miliardów litrów. Obecne silniki lotnicze pracują bezpiecznie nawet na 50-procentowej domieszce olejów ekologicznych.

Jak do tej pory Polskie Linie Lotnicze LOT nie podjęły jeszcze decyzji, żeby zakupić paliwo typu SAF i stosować niewielkie domieszki z benzyną lotniczą. Warto pamiętać, że na potrzeby przechowywania tego paliwa konieczna jest budowa nowych zbiorników.

