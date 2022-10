Air France-KLM zarabia i spłaca rządowe kredyty

Francusko-niderlandzkie linie lotnicze Air France-KLM w III kwartale 2022 roku miały przychody na poziomie 8,11 miliarda euro. Zysk netto w tym okresie wyniósł 460 milionów euro.

Z danych opublikowanych przez linie lotnicze Air France-KLM wynika, że drugi kwartał z rzędu spółka wypracowała zysk netto. W trzeci kwartale 2022 roku było to około 460 milionów euro. Oznacza to trwały powrót do rentowności po ponad dwóch latach generowania bardzo dużych strat.

Wybuch pandemii COVID-19 i wprowadzone ograniczenia doprowadziły do sytuacji, w której rządy Francji i Niderlandów, jako akcjonariusze spółki, zmuszone były udzielić gwarantowanych kredytów mających uchronić linie przed ogłoszeniem bankructwa. Air France-KLM w 2020 roku poniosły 7,1 miliarda euro straty, a w 2021 roku 3,3 mld euro.

Pomoc publiczna zaakceptowana prze Komisję Europejską przekroczyła 7 miliardów euro. Około 3 miliardów już spłacono, pozyskując środki z nowej emisji akcji. Kilkaset milionów euro wygospodarowano. pozbywając się zbędnego majątku. Do oddania zostało 3,5 miliarda euro. Część wypracowanego kwartalnego zysku zostanie przeznaczona właśnie na ten cel.

- Chociaż sytuacja na niektórych kluczowych lotniskach jest nadal niezadowalająca, to jednak znacznie poprawiła się operacyjna obsługa samolotów- przekazał w komunikacie dyrektor generalny Air France-KLM Ben Smith.

Te słowa nawiązują do problemu związanego z anulowaniem dziesiątek tysięcy lotów ze względu na brak personelu technicznego na lotnisku Schiphol w Amsterdamie i kilka strajków bagażowych na głównych paryskich lotniskach. Za odwołane i opóźnione loty wypłacono w tym roku pasażerom około 60 milionów euro w formie odszkodowań i rekompensat.

W sezonie letnim, od początku lipca, do końca września Air France-KLM przewiozły około 25 milionów pasażerów.

