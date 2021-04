Air France może otrzymać gigantyczną pomoc od państwa

Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek do 4 mld euro rządowej pomocy dla francuskich linii lotniczych Air France. W zamian za pomoc przewoźnik obiecał udostępnić konkurentom sloty na ruchliwym lotnisku Orly w Paryżu.

"Francja przeznaczy do 4 miliardów euro na dokapitalizowanie Air France i pomoc liniom lotniczym wobec trudności finansowych wynikających z pandemii koronawirusa. Wsparcie publiczne będzie wiązało się z dodatkowymi zobowiązaniami (...). Air France zobowiązał się do udostępnienia przydziałów czasu na start lub lądowanie na zatłoczonym lotnisku Orly w Paryżu, gdzie ma znaczącą pozycję rynkową. Daje to konkurującym przewoźnikom szansę na rozszerzenie swojej działalności na tym lotnisku, zapewniając uczciwe ceny i większy wybór dla europejskich konsumentów" - oświadczyła we wtorek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

W ubiegłym roku Air France otrzymał 3 mld euro bezpośrednich pożyczek od państwa francuskiego w ramach dokapitalizowania do 4 miliardów euro.

Francuski rząd, największy udziałowiec tych linii lotniczych, stoi na stanowisku, że konieczne jest uratowanie narodowego przewoźnika, ale nie rozważa jego nacjonalizacji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl