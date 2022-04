Air France przyjęło ambitne cele redukcji emisji CO2

Linie lotnicze Air France uruchamiają program „Air France ACT”, który określa nową strategię redukcji emisji CO2.

Strategia opiera się na trzech głównych celach. W pierwszej kolejności celem jest ograniczenie emisji bezpośrednio generowanych przez operacje lotnicze Air France.

Po drugie, planowane jest ograniczenie emisji pośrednich w łańcuchu dostaw, które są generowane przed i po operacjach lotniczych;

Ponadto przewoźnik przewiduje wsparcie projektów, które mają na celu pochłanianie CO2 z atmosfery.

Francuski narodowy przewoźnik lotniczy podał, że „Air France ACT” ucieleśnia przejrzystą, realistyczną i naukowo popartą strategię zaadaptowaną do działalności linii, która prowadzi do transformacji jej działalności względem środowiska, poprzez konkretne i wymierne działania.

Dekarbonizacja lotnictwa jest trudna i wymaga czasu. Proces ten opiera się na ścisłej współpracy między różnymi podmiotami: producentami samolotów i silników, dostawcami paliwa, portami lotniczymi, kontrolą ruchu lotniczego, organami władzy, jak też instytutami badawczymi i naukowymi.

Nowa strategia dekarbonizacji zakłada, że do roku 2030 Air France obniży emisję CO2 na pasażera na kilometr o 30 procent w porównaniu z rokiem 2019. Obrany cel nie obejmuje tak zwanych działań kompensujących, ale wyłącznie metody prowadzące do redukcji emisji bezpośrednich i pośrednich.

Oznacza to odpowiednio 12-procentowy spadek całkowitej emisji generowanej przez firmę w okresie 2019-2030, zgodnie z oczekiwanymi zmianami w działalności i po uwzględnieniu 6-procentowej redukcji osiągniętej już w latach 2005-2019.

Obrany kierunek zmian opiera się na naukowej metodzie oceny opracowanej przez niezależną organizację referencyjną SBTi (inicjatywa Science-Based Target), której została przedłożona celem zatwierdzenia. SBTi - Science Based Targets to wspólna inicjatywa CDP (organizacji non-profit promującej mierzenie śladu środowiskowego działań firm i organizacji), ONZ Global Compact i WWF, która wyznaczyła poziom redukcji emisji CO2, jaki musi osiągnąć sektor transportu lotniczego, zgodne z porozumieniem paryskim.

Zerowa emisja netto do 2050 roku

Air France dąży do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 roku. Będzie to realizowane po pierwsze poprzez drastyczną minimalizację emisji CO2 z własnej działalności. Po drugie, pozostałe wygenerowane przez Air France emisje mają być zneutralizowane poprzez zaangażowanie w projekty, które mają na celu pochłanianie CO2 z atmosfery (w ilościach równych pozostałym emisjom każdego roku).

Linia pracuje nad zdefiniowaniem precyzyjnej i weryfikowalnej ścieżki dekarbonizacji do 2050 r., w oparciu o zestaw hipotez - w szczególności dotyczących ewolucji ruchu lotniczego - który może się różnić. Dlatego jest to proces podlegający zmianom, ale zawsze ustalany zgodnie z wyznacznikami naukowymi, tak jak ma to miejsce w przypadku strategii na 2030 r.

Będą nowe samoloty i paliwa

Aby osiągnąć wyznaczony cel, Air France uruchamia wszystkie dostępne sposoby dekarbonizacji. Wśród nich jest modernizacja floty z wykorzystaniem paliwooszczędnych samolotów nowej generacji, takich jak Airbus A220, Airbus A350, których eksploatacja pozwala na obniżenie emisji CO2 nawet do 25 procent i redukcję hałasu średnio o 33 procent.

Obecnie tego typu samoloty stanowią 7 procent floty Air France. Do 2030 roku, dzięki inwestycjom w wysokości jednego miliarda euro rocznie, które są zaplanowane do 2025 roku, nowe energooszczędne samoloty będą stanowiły 70 procent floty Air France.

Istotne będzie zwiększone wykorzystanie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), które umożliwia obniżenie emisji CO2 średnio o 80 procent w całym cyklu życia. Paliwa te powstają w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym i nie konkurują z łańcuchem dostaw żywności. Zgodnie z francuskimi przepisami, od 1 stycznia 2022 r. wszystkie loty Air France rozpoczynające się we Francji korzystają z paliwa zawierającego ekwiwalent 1-procentowej domieszki SAF. Celem linii jest zwiększenie udziału SAF we wszystkich swoich lotach do 10 procent do roku 2030, a następnie do 63 procent do roku 2050.

Poza tym ważne będzie stosowanie rozwiązań w zakresie efektywnego realizowania operacji lotniczych i procedur ograniczających zużycie paliwa, takich jak między innymi: techniki ekopilotażu, w ramach możliwości kołowanie na jednym silniku, optymalizacja ścieżek lotu z użyciem sztucznej inteligencji, podchodzenie do lądowania w trybie ciągłym we ścisłej współpracy z kontrolą ruchu lotniczego. Wspomniane działania, które są możliwe dzięki odpowiednio przeszkolonym załogom, pozwalają obniżyć emisję CO2 średnio o 2-3 procent w ciągu roku.

Będzie preselekcja dań

Działania obejmą też wprowadzenie bardziej odpowiedzialnej oferty cateringowej w celu zmniejszenia śladu węglowego. Zarówno na pokładach samolotów, jak też w salonach lotniskowych, Air France stara się serwować jak najwięcej lokalnych i sezonowych produktów.

Ponadto, aby ograniczyć do minimum marnotrawstwo żywności, linia prosi pasażerów klasy z biznes na lotach dalekiego zasięgu o wstępną preselekcję dań. Trwa też proces wycofywania jednorazowych naczyń. Do końca 2022 roku Air France wyeliminuje 90 procent plastikowych naczyń jednorazowego użytku w porównaniu z 2018 roku. Wcześniej, w 2019 roku, linia zastąpiła wszystkie plastikowe kubki, sztućce i mieszadełka, naczyniami wykonanymi z alternatywnych, przyjaznych środowisku materiałów.

Istotny będzie też rozwój transportu intermodalnego, aby klienci mieli możliwość wyboru niskoemisyjnych, alternatywnych środków transportu, zwłaszcza w przypadku podróży na krótkich dystansach, przy wzmocnionej współpracy między Air France i SNCF.

Air France obserwuje zmieniające się trendy w zachowaniu swoich klientów, zwłaszcza w odniesieniu do planowania podróży. Linia deklaruje, że będzie dostosowywać swoje usługi, aby wspierać swoich pasażerów, bez względu na to czy zdecydują się podróżować rzadziej, czy planować dłuższe wyjazdy lub łączyć podróże służbowe z prywatnymi. Przewoźnik chce udostępnić im narzędzia do realizacji podróży, zgodnie z ich preferencjami, jak też dalej inwestować w program zrównoważonego paliwa lotniczego, poza obowiązującymi wymogami.

Czytaj też: Rosja nie chce oddać 400 leasingowanych i wynajmowanych samolotów

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl