Airbus dostał zamówienie za prawie 5 mld USD

Gwałtownie ożywienie w ruchu lotniczym jest faktem. Chcąc sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu ze strony pasażerów, chińskie linie Xiamen Airlines złożyły zamówienie na 40 maszyn Airbus A320neo.

Chińskie linie lotnicze Xiamen Airlines złożyły zamówienie na dostawę 40 samolotów A320neo. Według cen katalogowych wartość tego kontraktu wynosi około 4,8 miliarda dolarów. Informację na ten temat przekazali na giełdzie w Szanghaju przedstawiciele China Southern Airlines głównego akcjonariusza Xiamen.

Zgodnie z podpisaną umową pierwsze egzemplarze trafią do odbiorcy w drugiej połowie 2024 roku a zamówienie będzie sukcesywnie realizowane do 2027 roku.

Samoloty A 320neo będą wyposażone w silniki nowej generacji, które są lżejsze i dają oszczędność paliwa na poziomie 25 procent, co przekłada się na ograniczenie emisji CO2. Zredukowany będzie także poziom hałasu o 50 procent co jest warunkiem uzyskania pozwoleń na lądowania na wielu lotniskach świata.

Airbus Group do końca sierpnia miał ponad 7000 zamówień na samoloty A320neo od ponad 130 klientów z całego świata. Obecnie miesięczna produkcja wynosi 37-39 maszyn, zgodnie z planem w 2023 roku miała wzrosnąć do 70 maszyn. Ostatnio stanęło to pod znakiem zapytania bowiem producenci mają poważne problemy z dostawami części i zaburzeniem łańcucha dostaw. Przyznają oni zgodnie, że nie są w stanie zwiększyć swojej wydajności.

