Airbus dostarczy 292 samoloty chińskim liniom lotniczym

Koncern Airbus oficjalnie potwierdził złożenie zamówienia na zakup 292 samolotów A320 neo przez czterech chińskich przewoźników. Łączna wartość transakcji przekroczy 37 miliardów dolarów. Pierwsze dostawy maszyn rozpoczną się w 2023 roku. Wszystkie samoloty mają trafić do eksploatacji do 2027 roku.

Koncern lotniczy Airbus podpisał z przedstawicielami chińskich linii lotniczych duży kontrakt na dostawę 292 samolotów A320 neo. Dzięki wspólnym negocjacjom udało się uzyskać zniżkę ze względu na ilość maszyn, które mają być dostarczane do eksploatacji od 2023 roku do końca 2027 roku.

Najwięcej, 100 samolotów, zamówiły linie China Eastern, 96 maszyn China Soutern, a Air China wraz ze swoją spółką zależną Shenzen Airlines potwierdziły zakup 96 A320 neo.

Dla Airbusa to kolejne zamówienie, które powinno zostać zrealizowane w okresie najbliższych pięciu lat. Oznacza to pilną potrzebę zwiększenia zatrudnienia, dbałości o poprawę wydajności pracy, ale także rozpoczęcia rozmów z dostawcami części i wyposażenia. Już teraz producenci sygnalizują, że nie są w stanie z miesiąca na miesiąc zwiększyć montażu silników. W wielu przypadkach, podobnie jak to się dzieje w przemyśle motoryzacyjnym, brakuje mikrochipów i elementów elektroniki. Bywa, że gotowe maszyny czekają kilka tygodni zanim trafią do klientów.

Obecnie tempo produkcji to około 50 samolotów miesięcznie, plany strategiczne zakładają zwiększenie tempa pracy do 65 maszyn w lecie 2023 roku. Chcąc jednak zrealizować wszystkie zamówienia w 2025 roku, konieczne jest dostarczanie minimum 75 maszyn miesięcznie.

