Airbus i Air France odpowiedzą karnie za katastrofę z 2009 roku

W poniedziałek rozpoczął się proces przeciwko Airbusowi i Air France’owi za nieumyślne spowodowanie śmierci 228 osób, które zginęły w feralnym locie z Rio de Janeiro do Paryża w 2009 roku.

Największa katastrofa lotnicza w historii linii Air France pozbawiła życia osoby 33 narodowości. Jednymi z oskarżycieli w procesie są rodziny zmarłych. Walczyły one ponad dekadę, aby doszło do tej rozprawy.

W wyniku śledztwa ujawniono kilka czynników, które doprowadziły do katastrofy lotu 447. Rozpoczynający się dziś proces skupi się jednak na błędach pilota i oblodzeniu tzw. rurek pitota, które są zewnętrznymi czujnikami badającymi między innymi wysokość, na której znajduje się samolot.

Według agencji prasowej Associated Press Airbus wiedział co najmniej od 2002 roku o wadliwości tego typu rurek pitota wykorzystywanych w Airbusach A330-203, a więc w maszynie, które się rozbiła. Jednak nie wymienił ich aż do katastrofy.

Air France jest z kolei oskarżony o niezapewnienie odpowiedniego szkolenia załodze samolotu, które pozwoliłoby na poradzenie sobie z problematycznymi czujnikami.

Obydwie firmy nie przyznają się do stawianych im zarzutów karnych, a Air France podkreśla, że zrekompensował finansowo wypadek rodzinom ofiar.

Maszyna zniknęła z radarów w nocy z 31 maja na 1 czerwca 2009 na Atlantyku w okolicach brazylijskich wysp Fernando de Noronha. Odnalezienie szczątków samolotu i czarnych skrzynek na dnie Oceanu zajęło aż 2 lata. Katastrofa doprowadziła do zmian w międzynarodowych regulacjach bezpieczeństwa lotnictwa.

