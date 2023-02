Airbus i Quantas zainwestują 200 mln dolarów w produkcję zrównoważonego paliwa

Producent samolotów pasażerskich Airbus i australijski przewoźnik lotniczy Quantas zamierzają ogłosić wspólną inwestycję o wartości 200 milionów dolarów, która pozwoli produkować zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) w ciągu najbliższego miesiąca.





tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Obydwie firmy powołały w zeszłym roku specjalny fundusz, po tym jak Quantas postawił sobie za cel wykorzystywanie 10 proc. zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) w swoim miksie paliwowym do 2030 roku oraz złożył opiewające na miliardy dolarów zamówienie na szeroko- i wąskokadłubowe samoloty Airbusa.

Ze względu na to, że Australia nie produkuje SAF oznacza to, że Quantas musi zamawiać to paliwo z zagranicy.

- Pierwsza inwestycja, którą rozpoczęliśmy nie jest jeszcze w pełni ukończona. Wraz z Quantasem ogłosimy pewne nowości w tej kwestii w przyszłym miesiącu - powiedział agencji Reutera Stephen Forshaw, szef Airbusa na Australię, Nową Zelandię i Pacyfik.

Na razie nie są znane szczegóły projektu, ale niewykluczone, że ma się on opierać o energię słoneczną, która w przypadku Australii ma duży potencjał. Quantas podkreśla, że aby osiągnąć udział 10 proc. SAF w swoim paliwie do 2030 roku będzie musiała kupować je w Londynie i w Kalifornii, ale 70 proc. z tej części może być całkowicie dostarczane z Australii.

Quantas oczekuje, że do 2050 roku około 60 proc. spalanego przez linie paliwa będzie opierać się na SAF.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl