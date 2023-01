Airbus łapie zadyszkę, nie wywiązał się z dostaw samolotów

Według informacji, do których dotarł Reuters, europejski producent samolotów Airbus nie wykonał planu produkcyjnego w 2022 roku. Liniom lotniczym dostarczył tylko 663 samoloty zamiast zapowiadanych 700.

Po zakończeniu wewnętrznego audytu finansowego w Airbusie już 10 stycznia tego roku poznamy wstępne dane dotyczące wielkości produkcji samolotów i wielkość zamówień, które zostały złożone przez linie lotnicze na koniec grudnia 2022 roku.

Z informacji, do których dotarł Reuters, wynika, że w minionym roku wyprodukowano łącznie 663 cywilne maszyny transportowe i pasażerskie. Tymczasem w styczniu 2022 roku założono, że jeśli nie dojdzie do ponownego przerwania łańcucha dostaw wywołanego wcześniej przez pandemię, rocznie zostanie zmontowanych 720 maszyn. Chcąc zrealizować ten plan, przyjęto do pracy około 3 tysięcy nowych pracowników.

Zmotywowano także dostawców części i elementów wyposażenia do zwiększenia dostaw. Zrezygnowano nawet z przerwy wakacyjnej, wszystko po to, aby w jak najszybszym tempie realizować zamówienia.

Niestety z miesiąca na miesiąc szanse na wypełnienie pierwotnego planu malały i wreszcie w październiku minionego roku prezes Airbusa Guillaume Faury przyznał, że obniżono wielkość rocznej produkcji do 700 sztuk.

W listopadzie 2022 roku wyprodukowano 68 maszyn, z czego 50 stanowiły najbardziej maszyny Airbus A 320neo. Wyniki grudniowe poznamy już za kilka dni.

Na koniec grudnia ubiegłego roku Airbus miał zamówienia na 7344 samoloty różnych typów.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl