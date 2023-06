Airbus ma problemy z produkcją samolotów

Z komunikatu giełdowego opublikowanego przez europejskiego producenta samolotów Airbusa wynika, że okresie pierwszych 5 miesięcy tego roku dostarczono liniom lotniczym 244 maszyny. W maju wyprodukowano 63 samoloty. Spółka nie osiągnęła założonego poziomu 70 maszyn miesięcznie.

Airbus podał w komunikacie, że w okresie styczeń-maj 2023 roku dostarczył 70 klientom łącznie 244 samoloty pasażerskie i cargo. Z tej puli 115 maszyn to były wąskokadłubowe A 321 neo, 81 maszyn A 320 neo i 14 największych samolotów A 350.

W samym maju wyprodukowano 63 samoloty, co oznacza, że spółka nadal nie osiągnęła założonego poziomu 70 maszyn miesięcznie. Cały czas na przeszkodzie stoi brak wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w zakładach w Niemczech i we Francji. Poza tym dostawcy wyposażenia także narzekają na terminowe dostawy materiałów, co zakłóca terminowość pracy.

W 2022 roku planowano produkcję ponad 700 maszyn, ostatecznie udało się zmontować tylko 661. Klienci naciskają na Airbusa, aby ten na czas wywiązywał się z wcześniejszych umów, ponieważ rynek lotniczy odbudował się po pandemii Covid-19 szybciej, niż zakładano.

Rośnie ilość rezerwacji i zainteresowanie lotami natomiast na przeszkodzie stoi brak samolotów szczególnie wąskokadłubowych realizujących połączenia na krótkich trasach.

W tym roku Airbus zdobył 178 zamówień na nowe samoloty z czego 17 w samym maju. Obecnie portfel wynosi ponad 7100 maszyn różnego typu.

