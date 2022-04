Airbus nie chce sankcji na rosyjski tytan. "To zniszczy branżę lotniczą"

Airbus zaapelował do władz Unii Europejskiej, by wyłączyć tytan spod sankcji nakładanych na towary z Rosji. – To strategiczny metal, którego brak zniszczy branżę lotniczą, podczas gdy Rosja ledwo to odczuje – miał powiedzieć podczas zgromadzenia akcjonariuszy dyrektor zarządzający Airbusa Guillame Faury.

