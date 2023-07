Airbus nie wyrabia się z dostawami samolotów. Linie lotnicze kupują na potęgę

Koncern Airbus w pierwszym półroczu tego roku dostarczył liniom lotniczym 316 samolotów. To oznacza, że pod dużym znakiem zapytania staje realizacja planów dostawy 700 maszyn w ciągu całego roku.

Airbus ma nadal problemy z bieżącą realizacją zamówień na dostawy nowych samolotów. Komunikaty o kolejnych kontraktach podpisywanych z liniami lotniczymi oznaczają tylko tyle, że ci, którzy obecnie składają zamówienia, będą musieli poczekać na dostawy nowych maszyn ponad dziesięć lat.

Rozwój rynku lotniczego w Indiach, Ameryce Południowej, nie wspominając o Europie, jest tak szybki, że coraz więcej przewoźników staje przed problemem, które połączenia eliminować, a na których ograniczać częstotliwość lotów. Powód jest prosty - brak zdolności przewozowych.

Airbus ma coraz większe problemy z realizacją dostaw zamówionych samolotów

W 2022 roku Airbus dostarczył odbiorcom 661 samolotów wobec 700 planowanych. Głównym wytłumaczeniem był brak ludzi do pracy, bowiem w okresie trwania obostrzeń pandemii COVID-19 zwolniono 25 tysięcy osób w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Drugim argumentem były zaburzenia w łańcuchach dostaw, co utrudniało wyposażenie samolotów w niezbędne elementy elektroniki pokładowej.

Wprowadzone środki zaradcze w postaci zatrudnienia 13 tysięcy nowych pracowników, wsparcia logistycznego dla poddostawców oraz skrócenia urlopów i wydłużenia czasu pracy nie przyniosły spodziewanych efektów.

W 2023 roku miało być zupełnie inaczej. Założono przyjęcie kolejnych 13 tysięcy pracowników, zwiększenie produkcji do co najmniej 60 samolotów i w rezultacie przyspieszenie dostaw, zwłaszcza mocno wyczekiwanych wąskokadłubowych samolotów z rodziny A320neo o A321neo, mogących zabrać na pokład do 230 pasażerów każdy.

Bez poprawy organizacji pracy i zmobilizowania poddostawców realizacja rocznych planów jest niemożliwa

Opublikowane dziś dane za pierwsze półrocze przeczą jednak optymistycznym założeniom i stawiają pod znakiem zapytania całoroczne plany. W okresie pierwszych sześciu miesięcy tego roku Airbus wyprodukował tylko 316 samolotów, czyli mniej niż połowę w ramach planu minimum 700 maszyn na ten rok.

Przedstawiciele linii lotniczych mogą się poczuć zawiedzeni, dziś bowiem to nie cena za nowe samoloty, tylko ich dostępność jest główną przyczyną ograniczenia rozwoju przewozów pasażerskich.

