Airbus przetestował nowy samolot o dużym zasięgu. Mały, a przeleci przez Atlantyk

Airbus A321XLR wejdzie do eksploatacji w 2024 roku. Ten wąskokadłubowy samolot będzie mógł być wykorzystywany na trasach atlantyckich, co ma znacząco obniżyć koszty eksploatacji oraz zużycie paliwa.

Airbus A321XLR w trakcie ponad 13 godzinnego lotu w miniony piątek pokonał około 8700 kilometrów na jednym tankowaniu. Lot zaplanowano na trasie z Tuluzy do Tuluzy bez międzylądowania. Wyznaczony przelot odbywał się nad Francją, Walią, Irlandią, Szkocją, Norwegią, Danią, Niemcami, Czechami, Austrią, Włochami. Nad Zatoką Biskajską piloci w ciągu 3 godzin wykonali znak XLR czyli Xtra Long Range.

Wcześniej ta sama maszyna odbyła 18-godziny lot, ale testy były realizowane w okresie letnim. Obecnie sprawdzano szczelność zbiorników paliwa oraz analizowano wielkość emisji CO2 w różnych warunkach klimatycznych, w tym w trakcie przelotów nad morzami.

Wszystko po to, aby możliwe było użytkowanie wąskokadłubowego modelu w trasach na długich dystansach. Portugalskie linie lotnicze TAP produkowane samoloty A321, bez planowanych modyfikacji technicznych, wykorzystują do realizacji połączeń z Lizbony do nowego Jorku, Bostonu i Toronto.

Dotychczas na trasach przez Atlantyk latały głównie maszyny szerokokadłubowe, które są droższe w eksploatacji i zużywają dużo więcej paliwa w przeliczeniu na jednego pasażera. Są także dużo droższe w zakupie.

Nowe modele Airbusa A321XLR będą dostarczone pierwszym odbiorcom na początku 2024 roku.

