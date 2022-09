Pomimo trwania wakacji i przerw w pracy u poddostawców Airbus w sierpniu dostarczył odbiorcom 39 samolotów, a od początku roku 284 maszyny. Pierwszy raz liczba zamówień przekroczyła 7500 sztuk.

Ożywienie rynku lotniczym jest faktem. Nikt się nie spodziewał, że tak szybko po zakończeniu ograniczeń pandemicznych pasażerowie zaczną masowo latać. Dodatkowym impulsem są obecnie bardzo wysokie ceny paliw, które spowodowały, że wiele osób, zamiast na przykład, korzystać z samochodów zdecydowało się polecieć na wakacje samolotem.

Linie lotnicze zostały zaskoczone taką sytuacją. Obecnie podstawowymi ograniczeniami występującymi u wszystkich przewoźników są braki personelu pokładowego oraz zbyt mała ilość samolotów. Masowo w Boeingu i Airbusie składane są kolejne zamówienia na dostawy nowych, oszczędnych maszyn i z terminem dostaw nawet za 5-7 lat.

Z informacji przekazanych w komunikacie przez Airbusa wynika, że w sierpniu, mimo trwania sezonu urlopowego i ograniczeniu pracy u wielu poddostawców, udało się wyprodukować i przekazać 39 samolotów. W tej liczbie były 34 maszyn A320 oraz jeden zmodyfikowany A321 dla linii lotniczej Gulf Air z Bahrajnu. Dodatkowo wyprodukowano dwa A330 i dwa A350.

Na koniec sierpnia portfel zamówień pierwszy raz w historii przekroczył poziom 7500 maszyn, z czego 6900 to klasyczne już wersje popularnego na całym świecie A 320, 558 sztuk to A 350 XWB oraz nowość 9 samolotów typu "Super Jumbo" A 380 do przewozu pasażerów na trasach długodystansowych.

W związku z utrzymującym się zainteresowaniem na dostawy nowych samolotów koncern podał, że będzie działał w ten sposób, aby w sezonie jesienno-zimowych, gdy mogą wystąpić ewentualne przerwy w dostawie energii elektrycznej, nie wpływały one na bieżącą działalność.

