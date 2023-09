Airbus w tarapatach. Plan produkcyjny na ten rok jest zagrożony

Z komunikatu ogłoszonego przez europejskiej producenta samolotów Airbus wynika, że w sierpniu tego roku linie lotnicze odebrały tylko 52 maszyny. To może oznaczać, że zagrożone są roczne plany, który zakładały montaż 720 samolotów.

Europejski producent samolotów Airbus ma coraz większe problemy z terminową realizacją dostaw samolotów zamówionych na ten rok. Zgodnie z przyjętą strategią linie lotnicze miały otrzymać 720 maszyn, najwięcej miało być Airbusów A320neo.

Tymczasem jak podano w komunikacie w sierpniu tego roku zmontowano tylko 52 samoloty. Spółka w zamieszczonym komentarzu jako główną przyczynę podaje sezon urlopowy i braki w zatrudnieniu oraz problemy z dostawą niezbędnego wyposażenia.

Jednak dla linii lotniczych to jest bardzo zły sygnał. W minionym miesiącu zostały złożone kolejne zamówienia. Na koniec sierpnia portfel zamówień wynosił 8024 maszyn, co oznacza, że Airbus ma zapewnioną prace na kolejnych dziesięć lat.

Od początku roku dostarczono liniom lotniczym 433 maszyny co oznacza, że do grudnia powinno być zmontowanych jeszcze 287 samolotów, czyli po 72 miesięcznie. Wydaje się to jednak niemożliwe do wykonania.

Oznacza to, że w tym roku plany produkcyjne, ze szkodą dla linii lotniczych, mogą nie zostać zrealizowane.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl