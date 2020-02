Airbus wchodzi na terytorium Boeinga

Walka o niebo pomiędzy dwoma lotniczymi gigantami trwa od lat. Jest jednak taki segment rynku lotniczego, gdzie Airbus prawie nie istnieje. Teraz chce wykorzystać problemy Boeinga i wejść tam z rozmachem. Chodzi o transport towarowy.

Na tle amerykańskiego producenta, europejski nie ma się czym specjalnie pochwalić. To prawda, A300 cieszył się sporym zainteresowaniem, tyle że ostatni egzemplarz tej maszyny został wyprodukowany w 2007 roku - trafił zresztą do floty FedEx Express.Następcą miała być wersja towarowa popularnej maszyny pasażerskiej w wersji A330F. Jednak 38 maszyn na tle 1448 całego typu nie wygląda zbyt efektownie.Po prostu towarowe Airbusy się nie sprzedają. Zresztą dobrym przykładem jest także zarzucenie planów skonstruowania towarowej wersji największej maszyny pasażerskiej na świecie - Airbusa A380. Potencjalnych chętnych było tak mało, że szacowane na 2 mld euro koszty opracowania towarowej wersji nigdy by się Airbusowi nie zwróciły.Skoro nowe maszyny towarowe Airbusowi się nie sprzedają, firma doszła do wniosku, że zacznie przerabiać na nie starsze wersje maszyn pasażerskich.Prototypowy samolot A321P2F wykonał już loty. Pod skrótem P2F kryje się sformułowanie „Passenger-to-Freighter”, czyli konwersja samolotu pasażerskiego w towarowy. Według założeń, maszyna certyfikat organu zdatności do lotu (STC) od Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) powinna otrzymać w pierwszym kwartale 2020.Modyfikacja A321 z wersji pasażerskiej do wersji P2F obejmuje montaż dużych drzwi ładunkowych, zatkanie okien pasażerskich i dezaktywację większości drzwi pasażerskich. Najbardziej wysunięte do przodu lewe drzwi zostają zastąpione mniejszymi, aby zoptymalizować liczbę miejsc ładunkowych na pokładzie głównym. Kabina jest odnowiona, ma potrzebne wzmocnienia. Wzmocniona została także podłoga.Przebudowa ma być realizowana w zakładach Airbusa. Według wstępnych danych zapotrzebowanie rynku szacowane jest na 450-500 maszyn. I zdaniem Airbusa nie są to dane przesadzone.Airbus z ofertą towarowego A321 stratuje w odpowiednim momencie. W chwili tej, gdy duzi operatorzy samolotów towarowych szykują się do zmiany floty, jak np. UPS Airlines. Obecnie dysponuje on bowiem flotą aż 74 Boeingów B757. Średnia wieku tych maszyn to 26,3 roku. A właśnie do nich - tyle że ze znacznie nowszymi rozwiązaniami - najbardziej podobne są A321P2F.Jeszcze starszą flotę B757 ma FedEx Express. Przeciętny wiek tych maszyn to 28,1 roku.Na co liczyć może jeszcze Airbus?Pomocną dłoń europejskiemu producentowi dał Boeing. Problemy z B737 Max spowodowały, że część linii wstrzymała się z wycofaniem starszych egzemplarzy małego Boeinga. To oznacza, że obecnie nie mogą one trafić na rynek cargo. I to właśnie jest szansą dla Airbusa.Być może więc problemy z B737 Max spowodują, że Airbus zaistnieje mocno także w rynku cargo.