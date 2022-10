Airbus wypłaci każdemu pracownikowi 1500 euro jako świąteczny bonus

Komitet wykonawczy Airbusa podjął decyzję o wypłacie każdemu ze 126 tysięcy pracowników jednorazowego bonusu w wysokości 1500 euro. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to około 190 milionów euro.

Na koniec września 2022 roku europejski koncern lotniczy Airbus miał w portfelu zamówienia na ponad 8500 maszyn. Największym zainteresowaniem cieszą się zmodernizowane modele średniodystansowych A320neo, które planuje włączyć do swojej floty ponad 120 linii za całego świata.

Chcąc realizować jak najszybciej dostawy samolotów Airbus postanowił przyjąć 6 tysięcy nowych pracowników i wywierać dodatkową presję na poddostawców części i wyposażenia, aby oni także zwiększyli swoją wydajność. We wrześniu do eksploatacji przekazano 39 samolotów.

Komitet wykonawczy firmy zdecydował, że z końcem 2022 roku 126 tysięcy pracowników zatrudnionych na stanowiskach do poziomu starszego menadżera otrzyma świąteczny bonus w postaci wypłaty 1500 euro lub 1500 funtów brutto premii. Dotyczyć to będzie 46 tysięcy pracowników we Francji, 43 tysięcy w Niemczech, 12 tysięcy w Hiszpanii i 9 tysięcy w Wielkiej Brytanii. W innych krajach, gdzie są zlokalizowane fabryki koncernu, wypłata zostanie wyliczona w oparciu o wskaźnik średniej pensji.

Według szacunkowych wyliczeń ta operacja będzie kosztować około 189 milionów euro. Przy okazji przekazano wiadomość, że na początku 2023 roku przeprowadzona zostanie ocena wpływu inflacji w poszczególnych krajach na dochody pracowników i w miarę możliwości planowane są podwyżki płac.

