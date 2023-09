Airbus zdobył gigantyczne zamówienie. Jego wartość przekracza 3 mld dolarów

Airbus podpisał kolejny kontrakt z tureckimi liniami lotniczymi Turkish Airlines o wartości katalogowej przekraczającej 3,2 miliarda dolarów, wynika z komunikatu opublikowanego przez europejskiego producenta samolotów.

W czerwcu 2023 roku tureckie linie lotnicze podpisały największe w historii kontrakt na zakup nowych samolotów Airbus A 320neo oraz Boeing 737 1oM. W okresie najbliższych 10 lat dostarczonych zostanie 600 maszyn średniego zasięgu.

Wszystko to za sprawą przyjętej w minionym roku strategii rozwoju siatki połączeń realizowanych z lotniska w Stambule do Azji i Afryki. Na tych kierunkach z roku na rok rośnie o ponad 30 procent liczba odprawianych pasażerów.

Jak podano w komunikacie prasowym, narodowy turecki przewoźnik złożył dodatkowe zamówienie na 10 maszyn dalekiego zasięgu typu Airbus A 350-900. Maszyny te zabierać mogą na pokład od 300 do 350 pasażerów w konfiguracji trzech klas.

Na jednym tankowaniu pokonują odległości do 15 tysięcy kilometrów, a prędkość przelotowa to właśnie owe 900 kilometrów na godzinę. Samoloty mają być dostarczane systematycznie od 2025 roku i skierowane zostaną na trasy do Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii.

Szacunkowa wartość katalogowa zamówienia przekracza 3,2 miliarda dolarów. Maszyny będą eksploatowane w ramach umowy leasingowej.

Turkish Airlines w 2022 roku przewiozły około 72 miliony pasażerów i wpracowały zysk netto w wysokości 2,7 miliarda dolarów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl