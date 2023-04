Airbus znowu wart tyle co przed pandemią

Airbus, francuski producent samolotów, znów jest wart 100 mld euro, co oznacza, że odzyskał wartość rynkową, sprzed pandemii Covid-19, z początku 2020 roku.





Wybuch pandemii koronawirusa znacznie zmniejszył wartość akcji Airbusa, francuskiego producenta samolotów, jednak popandemiczne odbicie rynku lotniczego poskutkowało wzrostem zamówień nowych maszyn, a co za tym idzie i wartości firmy.

Ostatni raz producent samolotów z Tuluzy był wart ponad 100 mld euro w pierwszych tygodniach 2020 roku, po czym jego akcje zanotowały bezprecedensowy spadek, wraz z wprowadzeniem lockdownów i ograniczeń w podróżach powietrznych, co zmusiło linie lotnicze do wstrzymania zamówień, a Airbusa do ograniczenia produkcji.

Airbus dostarczy jednak w tym roku mniej maszyn, niż wcześniej przewidywał, z powodu niedoboru części. Będzie to dotyczyć zwłaszcza samolotów z rodziny A320, czyli wąskokadłubowych maszyn średniego zasięgu.

Firma spodziewa się w tym roku skorygowanych zysków przed odsetkami i opodatkowaniem w wysokości 6 miliardów euro, podczas gdy w 2022 roku było to w porównaniu z 5,6 miliarda euro.

