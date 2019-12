Akcje Airbusa w górę po ogłoszeniu wstrzymania produkcji Boeingów 737 MAX

Wartość akcji europejskiego konsorcjum lotniczego Airbus wzrosły na wtorkowym otwarciu o 1,6 proc. po tym, jak jego amerykański rywal Boeing w poniedziałek ogłosił wstrzymanie produkcji modelu 737 MAX od stycznia 2020 r. - podała agencja Reutera.

Zarząd Boeinga podjął decyzję o wstrzymaniu produkcji samolotów 737 Max po dwudniowych obradach w Chicago w związku z informacjami z Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA), która w ubiegłym tygodniu dała wyraźnie do zrozumienia, że koncern nie może liczyć na szybkie dopuszczenie do eksploatacji tego typu maszyn.

Firma zaznaczyła, że wstrzymanie produkcji nie spowoduje zwolnienia żadnego z 12 tys. pracowników fabryk Boeinga "w tym czasie". Wielu z nich może zostać przeniesionych do innych zakładów w okolicach Seattle, w stanie Waszyngton w północno-zachodniej części USA, a niektórzy mogą zostać skierowani do pracy przy modelu 400, którego produkcję rozpoczęto po uziemieniu Boeingów 737 Max - podała agencja Associated Press (AP).

Decyzja Boeinga jest efektem uziemienia tego typu maszyn w marcu br. po dwóch katastrofach - w Indonezji w październiku ubiegłego roku i w Etiopii w marcu tego roku - w których łącznie zginęło 346 osób.

Przyczyną obu katastrof było najprawdopodobniej wadliwe oprogramowanie kontrolujące system MCAS automatycznie zapobiegające przeciągnięciu (utracie siły nośnej). Wszystkie 737 Max, będące w posiadaniu linii lotniczych na całym świecie, zostały wycofane z eksploatacji do czasu uzyskania nowego certyfikatu dopuszczającego do lotów z pasażerami.

To pierwsza taka decyzja Boeinga od ponad 20 lat. W 1997 roku Boeing poniósł straty w wysokości 2,6 mld dolarów po tym, jak został zmuszony do zawieszenia produkcji maszyn typu 737 i 747 z powodu problemów z łańcuchem dostaw. Poprzedni poważny kryzys Boeing przechodził w 2013 r., kiedy z powodu zapalających się akumulatorów uziemiono model 787 Dreamliner.

Boeing już teraz ma problemy z płynnością finansową. W październiku firma odnotowała spadek przepływów finansowych z 4,1 mld dolarów w trzecim kwartale 2018 r. do 2,9 mld dolarów w analogicznym okresie w 2019 r. Jak zaznaczyło AP, wynik ten okazał się gorszy od prognozowanego przez analityków. Ponadto amerykański koncern zabezpieczył 100 mln dolarów w związku ze 150 pozwami, które wnieśli bliscy ofiar wypadków w Indonezji i Etiopii.

Boeinga czekają również trudne negocjacje z dostawcami na temat poziomu płatności w trakcie wstrzymania produkcji. Jak ocenia AP, firma będzie chciała uniknąć zwolnień i wstrzymania dostaw. Jeśli się to nie powiedzie, koncern będzie miał problem z szybkim uruchomieniem produkcji modelu 737 Max, kiedy zostanie on zatwierdzony przez organy bezpieczeństwa.

Jak zauważyło AP, kryzys Boeinga pomógł jego największemu rywalowi. W pierwszej połowie roku dostawy modeli Airbusa wzrosły o 28 proc., podczas gdy dostawy amerykańskiego producenta spadły o 37 proc.