Alert bezpieczeństwa ws. mocowania naczep samochodowych na wagonach

Duńska Komisja ds. Badania Wypadków opublikowała alert bezpieczeństwa dotyczący mocowań naczep samochodowych stosowanych w wagonach towarowych. Jest to następstwo incydentu z 13 stycznia 2021 r., gdy doszło do przesunięcia naczepy na wagonie pod wpływem wiatru podczas przejazdu pociągu przez most nad cieśniną Wielki Bełt. Zdarzenie w podobnych okolicznościach sprzed dwóch lat skończyło się tragicznie.

W obu przypadkach - zarówno wypadku z 2019 r., jak i incydentu z 2021 r. - do zdarzenia przyczyniły się specyficzne warunki panujące w tym miejscu, sprzyjające występowaniu bardzo silnych podmuchów wiatru. Jednak przyczyny w systemie kolejowym były inne - w 2019 r. było to nieprawidłowe zabezpieczenie i utrzymanie mocowania naczepy, natomiast w 2021 r. jest to brak odporności na działania sił pionowych przy prawidłowym zabezpieczeniu i utrzymaniu mocowania naczepy.

Alert też w Polsce