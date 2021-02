Allegro stawia na klienta biznesowego i usługi logistyczne

W lutym wystartował projekt Allegro Biznes, mutacja największej w Polsce platformy e-commerce skierowana do biznesu. Zdaniem Damiana Zapłaty, członka zarządu spółki i jej dyrektora handlowego, po tym jak e-commerce na stałe zagościł w segmencie konsumenckim, w najbliższych latach czeka go dynamiczny rozwój w B2B. A to nie jedyna nowość w Allegro.