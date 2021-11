Allegro tworzy sieć własnych paczkomatów

Firma Allegro z początkiem listopada rozpoczyna uruchamianie własnej sieci automatów paczkowych - One Box by Allegro. Jak podała spółka, początkowo ma ich być ponad 600, a do końca 2022 roku co najmniej 3000.

Allegro postawiło na początku czerwca pierwsze cztery własne automaty paczkowe. Spółka informowała, że pierwsze przesyłki z nowych urządzeń klienci będą mogli odebrać jesienią 2021 roku.

Platforma e-commerce wprowadza nową markę logistyczną One by Allegro, która obejmuje m.in. ofertę zielonych automatów One Box i sieć punktów odbioru One Punkt.

Allegro zapowiada, że firma stopniowo będzie zwiększać liczbę sprzedawców, u których dostępna będzie usługa.

Logistyka Allegro

