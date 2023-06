Alstom i Air Products chcą wprowadzić wodór do transportu kolejowego w Polsce

Air Products będzie odpowiedzialne za dystrybucję i magazynowanie wodoru oraz zapewnienie infrastruktury do jego tankowania. Alstom dostarczy bezemisyjne, napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi pociągi.

Alstom oraz największy na świecie dostawca wodoru firma Air Products podpisały porozumienie o współpracy, które dotyczy promowania rozwoju zeroemisyjnych rozwiązań w transporcie w Polsce.

Porozumienie to kontynuacja partnerstwa Air Products z Alstom podjętego w 2022 roku, gdy firmy podpisały list intencyjny, dotyczący dekarbonizacji transportu kolejowego w Czechach poprzez zastosowanie niskoemisyjnego wodoru.

Teraz obie firmy łączą technologie i doświadczenie, by rozwijać bezemisyjny transport w Polsce. Współpraca ma umożliwić wprowadzenie wodoru do transportu kolejowego na terenie Polski.

Wodór ma być rozwiązaniem, które pozwoli na dekarbonizację transportu ciężkiego

− Jako światowy lider z ponad 60-letnim doświadczeniem w zakresie bezpiecznych dostaw oraz infrastruktury wodorowej inwestujemy w projekty umożliwiające stosowanie niskoemisyjnego wodoru. Wierzymy, że wspólnie z Alstomem możemy budować świadomość ekologiczną operatorów i dostawców branży transportowej w Polsce. Chcemy wdrażać rozwiązania do zasilania paliwem wodorowym środków transportu, w tym także pojazdów szynowych. Razem udowodnimy, że wodór ma zastosowanie w kolejnictwie, a eksploatacja pociągów wodorowych jest solidną technologią, która jest jednocześnie bezpieczna i przyjazna dla środowiska, a także efektywna ekonomicznie – powiedział Jacek Cichosz, prezes Air Products w Polsce.

− Dekarbonizacja transportu i dążenie do neutralności emisyjnej wymaga realnych i natychmiastowych działań. Rozwój innowacyjnego transportu szynowego jest właściwą odpowiedzią na to wyzwanie. Alstom jako pierwszy wprowadził do użytku komercyjnego pociąg wodorowy, który jest już z powodzeniem wykorzystywany w ruchu pasażerskim. Tym samym, Coradia iLint to jedyny na świecie działający pasażerski pociąg wodorowy, który charakteryzuje się nie tylko pełną bezemisyjnością, ale i wydajnością energetyczną. Bazując na doświadczeniu w rozwijaniu innowacyjnych technologii, wspólnie z Air Products jesteśmy gotowi na wprowadzenie pociągu wodorowego na polskie tory, współuczestnicząc tym samym w wodorowej rewolucji – mówi Sławomir Cyza, prezes i dyrektor zarządzający firmy Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Technologie i doświadczenie pomogą we wdrażaniu technologii wodorowych na polskiej kolei

W Polsce firma Air Products ma już na koncie wdrożenia środków transportu publicznego zasilanych wodorem. Po zaprezentowaniu autobusu miejskiego napędzanego wodorem w Jaworznie, przeprowadzonego wspólnie z partnerami − producentem autobusów firmą Solaris, PKM Jaworzno i władzami miasta, firma podjęła kolejne kroki w kierunku zastosowania wodoru w transporcie, tym razem kolejowym.

W Europie Air Products otworzyła swoją pierwszą stację tankowania wodoru już w 1994 roku i nadal pracuje nad zastosowaniem wodoru zarówno jako paliwa transportowego, jak i paliwa do wytwarzania energii.

Alstom opracował pierwszy na świecie pociąg pasażerski napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi, Coradia iLint. Pociąg został oddany do użytku w 2018 roku w Niemczech. Od tego czasu był testowany w Austrii, Holandii, Szwecji, Polsce i Francji.

