Alstom i Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę

Umowa dotyczy serwisu i utrzymania systemów sterowania ruchem kolejowym. Podpisany kontrakt na dostawy części zamiennych będzie realizowany w latach 2024-2027.

Współpraca pozwoli na stałą realizację działań związanych z utrzymaniem prewencyjnym i korekcyjnym systemów srk (sterowania ruchem kolejowym).

W ramach kontraktu Alstom będzie dostawcą części zamiennych dla urządzeń srk, w tym przekaźników, napędów zwrotnicowych, systemów stwierdzania niezajętości, systemów sygnalizacji przejazdowej oraz komputerowych systemów zależnościowych.

Realizacja kontraktu jest istotna dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów na terenie całego kraju.

Alstom, globalny lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), zarządca narodowej sieci kolejowej, podpisały umowę ramową dotyczącą dostaw części zamiennych do systemu zarządzania ruchem kolejowym dostarczanym przez Alstom. Umowa będzie realizowana do końca 2027 roku.

W ramach kontraktu Alstom będzie dostawcą części zamiennych dla urządzeń srk, w tym przekaźników, napędów zwrotnicowych, systemów stwierdzania niezajętości, systemów sygnalizacji przejazdowej oraz komputerowych systemów zależnościowych. Kontrakt pozwoli na stałą realizację działań związanych z utrzymaniem prewencyjnym i korekcyjnym systemów srk.

- Nowa umowa to dowód zaufania do najnowszych międzynarodowych standardów oraz lokalnych kompetencji inżynierskich - mówi Adam Juretko, Członek Zarządu Alstom Polska, odpowiedzialny za oddział Katowice. - Jako Alstom od lat rozwijamy nasze know-how w zakresie systemów sterowania ruchem kolejowym. W zakładzie w Katowicach zatrudniamy kilkuset inżynierów i stale poszerzamy zespół o doświadczonych programistów, testerów i specjalistów IT, którzy mają okazję pracować przy najlepszych rozwiązaniach z zakresu systemu do zarządzania ruchem kolejowym - dodaje Adam Juretko.

Alstom realizuje dla PKP PLK również inne projekty z zakresu serwisu. To m.in. utrzymanie prewencyjne i korekcyjne oraz pogwarancyjny serwis urządzeń komputerowych zabudowanych na całej sieci Polskich Linii Kolejowych. Firma odpowiada także za serwis urządzeń przytorowych dla zakładów Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, Opolu, Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Alstom jest jednym z największych w Europie producentów systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jako pierwszy w Polsce wdrożył Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) poziomu 2 na większości głównych linii kolejowych w kraju oraz centrum sterowania dla Metra Warszawskiego. Ponadto firma zbudowała 30 systemów scentralizowanego sterowania ruchem kolejowym (CTC), wyposażyła ponad 200 stacji w komputerowe systemy zależnościowe oraz zmodernizowała ponad 1700 systemów sygnalizacji przejazdowej.

W oparciu o wizję niskoemisyjnej przyszłości Alstom opracowuje i wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania, które stanowią podstawę zrównoważonego transportu przyszłości. Portfolio Alstom obejmuje kolej dużych prędkości, metro, pociągi jednoszynowe i tramwaje, a także zintegrowane systemy, dedykowane usługi, infrastrukturę, sygnalizację i mobilność cyfrową. W roku podatkowym zakończonym 31 marca 2023 roku Grupa Alstom odnotowała przychody na poziomie 16,5 mld euro.