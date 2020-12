Alstom Konstal dostarczy pociągi dla metra w Tuluzie

Alstom pozyskał zamówienie na projekt, budowę i konserwację trzeciej, 27-kilometrowej linii metra w Tuluzie. Kontrakt opiewa na niemal 470 mln euro, a w realizację jego części taborowej zaangażuje się polska fabryka koncernu - Alstom Konstal.

Alstom

Realizacja umowy oprze się na gamie pociągów Métropolis, którą koncern rozwija od ponad 15 lat. Istotny wkład wniesie tu fabryka Alstom Konstal w Chorzowie. Jako Jednostka Integrująca tabor, zakład będzie odpowiedzialny za część projektowania, całość produkcji, testy seryjne, uruchomienie oraz transport i gwarancje 28 składów pociągów składających się z dwóch wagonów każdy (z opcją rozszerzenia na dodatkowe 25 pociągów).Będzie to trzeci, po realizacji zamówień dla Rijadu i Dubaju, projekt chorzowskiego zakładu Alstom dotyczący metra.oferuje pełen wachlarz rozwiązań w zakresie sprzętu i usług, od pociągów dużych prędkości, metra, tramwajów i autobusów elektrycznych po zintegrowane systemy sterowania ruchem, zindywidualizowane usługi, infrastrukturę i rozwiązania w zakresie mobilności cyfrowej. W roku obrotowym 2019-2020 koncern odnotował sprzedaż w wysokości 8,2 mld euro i zaksięgował zamówienia o wartości 9,9 mld euro.Główna siedziba firmy mieści się we Francji, jednak koncern działa w sumie na terenie 60 państw zatrudniając 38,9 tys. osób.W Polsce Alstom obecny jest od ponad dwudziestu lat i zatrudnia niemal 2 tys. pracowników w sześciu lokalizacjach na terenie całego kraju. Zakład produkcyjny Alstom Konstal w Chorzowie jest jedną z największych fabryk koncernu na świecie. Chorzowska fabryka istnieje od 1864 roku, a od 1997 roku należy do koncernu Alstom. Od tego czasu jej działalność skupiała się głównie na produkcji tramwajów i składów dla metra. W modernizacje i remonty zakładu Alstom zainwestował dotychczas ponad 100 mln euro.Z kolei zakład firmy w Piasecznie rocznie dostarcza na cały świat 600 wózków do pociągów Coradia Stream. Natomiast Centrum Serwisowe Pendolino w Warszawie serwisuje 20 pociągów Pendolino PKP Intercity.