Alstom ma umowę na dostawę lokomotyw za pół miliarda euro

Alstom dostarczy 100 lokomotyw wielosystemowych Traxx spółce Akiem. Główna część zamówienia obejmuje 65 lokomotyw. Łączna wartość umowy ramowej sięga 500 mln euro.

Alstom, producent taboru kolejowego oraz Akiem, europejska spółka leasingująca tabor kolejowy, poinformowały, że podpisały umowę ramową na dostawę 100 lokomotyw wielosystemowych Traxx Universal (MS3).

Podano, że główna część zamówienia obejmuje 65 lokomotyw, a łączna wartość umowy ramowej sięga 500 mln euro. Strony poinformowały też, że lokomotywy zostaną wprowadzone do eksploatacji w 12 krajach europejskich, w tym m.in. w Polsce, Czechach i Słowacji.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że Akiem rozszerza swoją flotę lokomotyw w tak wielu krajach w ramach rekordowego zamówienia lokomotyw Traxx. Dzięki tej umowie zarówno Akiem, jak i Alstom umocnią swoją pozycję w obszarze lokomotyw w różnych korytarzach, w tym na rynku francuskim – stwierdził Kevin Cogo, wiceprezes ds. taboru, lokomotyw i komponentów w Alstom DACH - cytowany w komunikacie.

– W Akiem cieszymy się z nowej umowy z Alstomem. Stale inwestujemy w portfolio lokomotyw, aby służyć naszym klientom i rozwijać nowe obszary rynkowe. Inwestycje w tabor umożliwią nam oferowanie nowych, efektywnych i zrównoważonych tras, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji kolei w transporcie modalnym w Europie - powiedział Fabien Rochefort, prezes Akiem, cytowany w komunikacie.

- 55 lokomotyw pochodzących z tego zamówienia będzie kursować z Francji do Europy po trasach, w ramach których nie realizowano dostaw w ostatniej dekadzie. Zamierzamy przyczynić się do ożywienia kolejowego transportu towarowego i międzymiastowego transportu pasażerskiego we Francji, przyśpieszyć innowacje, a także zwiększyć konkurencyjność, przy wsparciu naszych działów utrzymania i zespołów serwisowych – powiedział Fabien Rochefort.

Końcowy montaż lokomotyw planowany jest w zakładzie Alstom w Kassel w Niemczech, a ich dostawy zaplanowano na lata 2025-2028.

