Alstom otworzył nową fabrykę pod Warszawą

We wtorek 11 października Alstom oficjalnie uruchomił produkcję wózków do pociągów regionalnych, metra i tramwajów. Nowy obiekt zlokalizowano w Nadarzynie pod Warszawą.

Koszt inwestycji wyniesie 10 mln euro.

Nowy zakład może produkować do 3000 wózków do pociągów rocznie.

Fabryka może być rozbudowana i produkować wózki do pociągów dużych prędkości.

Jak poinformowali przedstawiciele Alstomu w trakcie spotkania z dziennikarzami, w fabryce zatrudnionych ma zostać 200 osób, a koszt inwestycji to 10 milionów euro. Jak przekonaliśmy się naocznie, pierwsze wózki już zjechały z linii produkcyjnej. Zakład ma zajmować się też serwisem wózków do pociągów dużych prędkości (do 250 km/h). Będzie to pierwsze tego typu centrum serwisowe w Polsce.

Nowy zakład przejmie produkcję wózków z funkcjonującej już fabryki w Piasecznie i we Wrocławiu.

Zakład w Nadarzynie ma powierzchnię ponad jednego hektara, powstała w nim hala produkcyjna z dwiema (docelowo czterema) suwnicami oraz biura. Zatrudnienie znajdą tam monterzy, mechanicy, elektrycy, tokarze, lakiernicy, specjaliści ds. kontroli jakości oraz pracownicy administracyjni.

Spółka chce zatrudnić tu 200 pracowników i produkować 1800 wózków rocznie

Częścią obiektu jest magazyn, w którym złożono komponenty o wartości 12 mln euro.

– Nasz nowy zakład w Nadarzynie to kolejna inwestycja realizowana przez Alstom w Polsce. Chcemy zatrudnić tu 200 pracowników i produkować 1800 wózków rocznie, czyli trzykrotnie więcej niż pozwalał nam na to zakład w Piasecznie. Docelowo będziemy w stanie wyprodukować do 3000 wózków rocznie – powiedział Sławomir Cyza, prezes i dyrektor zarządzający Alstomu w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

Alstom w Polsce od wielu lat rozwijał się w zakresie budowy wózków. Zakład spółki w Piasecznie serwisował m.in. wózki Pendolino, ponadto produkował wózki do pociągów regionalnych. Produkowane w Polsce wózki są częścią elektrycznych zespołów trakcyjnych Coradia Stream, których montaż odbywa się m.in. w Chorzowie. Większość produkcji trafia na eksport.

W planach jest rozbudowa zakładu w Nadarzynie o kolejną halę

Aktualnie produkcja ma odbywać się na bazie montowanych w Chorzowie wózków do pociągów Coradia. Gdyby jednak spółce udało się podpisać kontrakt na dostawę pociągów kolei dużych prędkości, Alstom mógłby je produkować pod Warszawą.

W tej chwili w fabryce produkowane są wózki napędne, wózki toczne, jak i wózki Jakobsa (wózek 2- lub 3-osiowy, na którym opierają się dwa sąsiednie wagony - red.). Zdolność produkcyjna, przy zatrudnieniu 200 osób, to 3 tys. wózków rocznie. Dziś zakład zatrudnia 70 pracowników.

