Alstom po fuzji z Bombardierem chce wzmocnić swoją obecność Polsce

Przeniesienie malowania pudeł pociągu wodorowego iLint z Chorzowa do Wrocławia, relokacja produkcji wózków z Wrocławia do Piaseczna i w efekcie decyzja o budowie nowego zakładu w Nadarzynie - to praktyczne skutki fuzji Alstomu i Bombardiera w Polsce. Jest ich jednak znacznie więcej. Rozmawiamy o tym ze Sławomirem Cyzą, nowym prezesem i dyrektorem Alstomu w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Kadry i rynek pracy

Alstom w Polsce

Zielona kolej

- Tylko na plus. W każdej z naszych lokalizacji pracują profesjonaliści, którzy znają się na swojej pracy. Co więcej, wiedzą, jak ważna dla rozwoju biznesu jest umiejętność współpracy.Tak się składa, że w Polsce w naszej grupie są zakłady reprezentujące trzy zasadnicze linie produktowe Alstomu: produkcję taboru, systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz serwis. Dzięki temu pole do współpracy wewnątrz Alstomu w Polsce jest bardzo duże.- Nie, w żadnym wypadku (uśmiech). Rebranding postępuje. Są jednak pewne wymagania kontraktowe i formalno-prawne, wynikające z homologacji, pozwoleń itp., które nie pozwalają nam na zmianę logo na wszystkich urządzeniach z dnia na dzień. Nastąpi to jednak w najbliższych miesiącach.Logo Bombardiera pozostanie oczywiście także na urządzeniach, które zostały wyprodukowane przed przejęciem firmy, a teraz są własnością naszych klientów.- Nam udało się przeprowadzić połączenie bez redukcji. Mało tego: będziemy zwiększali zatrudnienie.- W naszym kraju będzie to nawet około 400 osób. W ZUWS w Katowicach pracuje już ponad 400 inżynierów, a będzie potrzeba jeszcze około 200. W Chorzowie w dziale inżynierii planujemy zatrudnić z kolei dodatkowe 150 osób.- Mamy na nim dobrą markę. Jesteśmy firmą wytwarzającą produkty z najwyższej półki. Ich paleta w Polsce jest bardzo bogata.W Chorzowie, Wrocławiu i Piasecznie prowadzimy produkcję dla transportu publicznego, w Warszawie serwisujemy pociągi Pendolino, w Toruniu lokomotywy Traxx, w katowickim ZWUS wytwarzamy urządzenia sterujące ruchem kolejowym.Przypomnę, że to Alstom „wymyślił” koleje dużych prędkości i TGV. Przemawia za nami poziom technologiczny. To przyciąga do nas zdolnych ludzi. Chociaż zdajemy sobie sprawę, jak dziś wygląda rynek pracy, że zmiana pracodawcy nikogo już nie zaskakuje.- Jedno nie wyklucza drugiego... Inżynierowie mogą być lepszymi youtuberami, bo będą mieli coś konkretnego do powiedzenia.Z przyszłymi kandydatami do pracy zaczynamy rozmawiać w trakcie studiów, np. współpracując z Politechniką Śląską. Jesteśmy obecni na targach pracy, w laboratoriach. Nie czekamy na młodych ludzi, zapraszamy ich na praktyki i staże.- Nie łączyłbym tego. Przystępując do określonego projektu, zapowiadamy lokalizację, w której będzie realizowany. To nie tak, że zgłaszamy się do przetargu z zapowiedzią produkcji w Niemczech, a potem przenosimy ją do Polski, bo będzie taniej... Projekt dla Norske Tog od początku był przygotowywany pod kątem Wrocławia.Sytuacji w Görlitz nie skomentuję. Odpowiadam za Alstom w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Niemcy to inny kraj i inny klaster w strukturze firmy.- Na pewno ma on znaczenie. Ale tak samo ważne są jakość, terminowość dostaw, kompetencje pracowników. 10 lat temu zakład w Chorzowie był podwykonawcą dla innych zakładów Alstomu na świecie.Od 5-6 lat wykonywane są tam jednak projekty kierowane do ostatecznego klienta. To sprawa zbudowania kompetencji i zaufania na rynku, współpracy z partnerami. Cena nie jest w naszej branży pierwszym kryterium wyboru, ale jeśli dwa konkurencyjne produkty tej samej jakości się nią różnią, może być kryterium drugim.- Dokładnie. W Polsce bardziej się uzupełnialiśmy niż konkurowaliśmy. Konkurencja była widoczna w skali globalnej. Na przykład: metro Rijad produkowane w Chorzowie było też produkowane przez Bombardiera. Władze Arabii Saudyjskiej podzieliły projekt na kilka części. Obie firmy wytwarzały prawie identyczne pociągi.Wracając na lokalny rynek. Alstom nie posiadał wcześniej zakładu zajmującego się urządzeniami i systemami sterowania ruchem kolejowym – tym zajmował się ZWUS Bombardiera. Z kolei Bombardier nie prowadził serwisu pociągów pasażerskich, takich jak pendolino i nie miał ich w eksploatacji. Z kolei produkty fabryk w Chorzowie i we Wrocławiu ani nie były z tej samej kategorii, ani kierowane na te same rynki.- Nie było sytuacji, żeby biznesy się wzajemnie nakładały. Do Grupy Alstom weszły nowe zakłady w Czechach i na Węgrzech, które uzupełniły jej ofertę. Osiągnęliśmy synergię.- Przyglądamy się temu, co się dzieje na rynku, projektom, w których Alstom może zaproponować swoje produkty. To pociągi regionalne Coradia, wytwarzane w Chorzowie, pociągi elektryczne iLint napędzane wodorem oraz pociągi dużych prędkości do 250 km/godz. i pociągi bardzo dużych prędkości powyżej 300 km/godz.Liczymy na duże zainteresowanie pociągiem wodorowym, który wpisuje się w transformację energetyczną, idealnie nadaje się do ruchu na liniach niezelektryfikowanych - tam, gdzie będzie odbudowywany w ramach wspieranych przez państwo programów. O pociągach dużych prędkości mówi się zaś w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pracujemy nad tym, żeby pojawić się w tym projekcie. Mamy za sobą silne argumenty.- Na razie nie zostały ogłoszone żadne przetargi. Nie czekamy jednak z założonymi rękami. Jesteśmy wśród sygnatariuszy Dolin Wodorowych, pracujemy nad ofertą wsparcia dla przewoźników: serwisu, infrastruktury, rozmawiamy z operatorami o dostarczaniu wodoru. Zamierzamy przedstawić kompleksowe rozwiązanie, a nie tylko oferować sam pociąg.- Cena zależy od wyposażenia, jakie klient sobie zażyczy.- Nie zbudowaliśmy kompletnie nowego pojazdu. iLint jest odmianą pociągu Lint, tylko że zamiast silnika diesla ma ogniwa wodorowe wytwarzające prąd i napęd elektryczny.- Liczymy, że nie. Zwłaszcza że użycie paliwa wodorowego nie wpływa negatywnie na klimat. Biorąc pod uwagę różne projekty wsparcia dla transportu kolejowego ogłaszane przez Unię Europejską, jestem przekonany, że różnica w cenie może zostać zniwelowana.Inne też w porównaniu do pociągu spalinowego będą koszty użytkowania. Może się okazać, że chociaż cena zakupu jest wyższa, cena eksploatacji w długim okresie będzie przemawiała na korzyść tego pociągu.- Jeżeli infrastruktura pozwoli, pojedziemy Pendolino 250 km/godz. Taka jest prędkość komercyjna pociągów, które zostały kupione przez Polskę. Nie trzeba żadnych specjalnych przygotowań.Jesteśmy też w stanie dostarczyć odpowiednią infrastrukturę (pociągi nie mogą poruszać się szybciej niż 160 km/godz. bez cyfrowego wsparcia - red.). Modernizacja CMK trwa, prace są mniej lub bardziej zaawansowane, na niektórych odcinkach jesteśmy w stanie jechać już 200 km/godz. Mamy nadzieję, że wkrótce pojedziemy 250 km/godz.Jednak pociągów, które mogą tak szybko jeździć, jest w Polsce nadal tylko 20. Liczymy, że będzie ich więcej. Alstom jest przygotowany, żeby zaoferować pociągi pendolino w różnych odmianach lub pociągi, które są w stanie jeździć ponad 300 km/godz. Produkujemy takie dla kolei we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Wszystko zależy od potrzeb przewoźnika i od finansowania: albo ze środków unijnych, albo własnych.Pendolino to sprawdzony produkt, który przejechał miliony kilometrów, przewiózł miliony pasażerów, lokalnie serwisowany. Jako projekt jest cały czas rozwijany. Pracujemy w branży, która nie jest w stanie się zatrzymać. Z jednej rosną wymagania, np. dotyczące ERTMS, z drugiej - rynek oczekuje czegoś lepszego niż to, co już zna. Po trzecie, w grę wchodzą ambicje techniczne firmy. Alstom jest pionierem, jeśli chodzi o szereg rozwiązań kolejowych.Wróciłbym na chwilę do iLinta. To produkt, który zaproponowaliśmy klientom jako jedyni. Dziś sprzedajemy go w Niemczech, testujemy w Holandii i w Austrii. Wykreowaliśmy rynek. To właśnie efekt ambicji technologicznych firmy.- Pierwszy, krótkoterminowy to dokończenie integracji. Jesteśmy już w tym bardzo zaawansowani. Drugi - utrzymanie kontraktów i zdobywanie nowych. Trzeci - znalezienie balansu w naszej aktywności w Polsce i na świecie.Gdy zaczynałem w 2011 r. pracę w firmie, w chorzowskim Konstalu pracowało 500 osób. To był cały Alstom Transport w Polsce... W 2014 r. byliśmy już w Warszawie, a w firmie pracowało 1200 osób. Dziś, jak powiedziałem na początku rozmowy, teraz w Alstomie w Polsce pracuje 4000 ludzi, w 11 lokalizacjach.Zależy nam na produkcji na polski rynek, ale jednocześnie na rynki zagraniczne. Taka równowaga zapewnia nam bezpieczeństwo. To ważne. W Polsce mamy wpływ na lokalne społeczności, współpracujemy ze szkołami średnimi, uczelniami, będąc częścią globalnego koncernu korzystamy z jego doświadczeń. Nie tylko ja, ale i cały zespół chcielibyśmy, żeby obecność Alstomu w Polsce była coraz większa. I od strony produkcji, i od strony klientów.- Tak. W klastrze Europa Środkowa i Wschodnia Polska to około 60 proc. produkcji i 60 proc. załogi. Udało się tak poukładać pracę, że zespół zarządzający całym klastrem wykonuje ją z biura w Warszawie.- Firma istnieje po to, by zarabiać pieniądze. Spółka ma swoich akcjonariuszy, wypracowuje zysk. Temu też służy integracja. Zintegrowanie firmy w nowym kształcie jest częścią przygotowania do kontynuowania działalności na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.I mam na myśli nie tyko rywalizację w ramach kolejnictwa, ale także z innymi gałęziami transportu: transportem drogowym czy lotnictwem. Wiele wskazuje, że w związku z działaniami na rzecz klimatu kolej ma przed sobą dobry czas.Czytaj także: Pociągiem szybciej niż samolotem. Ranking połączeń w kraju i za granicą - W naszym kraju to nowy temat, ale będzie się on pojawiał coraz częściej. Widzimy to w Alstomie w Polsce. Produkujemy coraz więcej z aluminium, a nie z czarnej stali. Produkt jest trwalszy, lżejszy, można zabrać większą liczbę pasażerów, jest mniejsze zapotrzebowanie na energię, mniejsza emisja CO2... Klienci szukają takich rozwiązań.Staramy się także w ten sposób prowadzić swój biznes. W Polsce uruchomiliśmy program „Wolni od Plastiku” – w ciągu roku „zaoszczędziliśmy” dzięki niemu 20 ton tego materiału. Alstom to jedna ze 100 firm w rankingu Dow Jones Sustainability Indices. Hasłem firmy jest „Mobilność w naturze”. Zależy nam, aby niskoemisyjne środki transportu były dostępne dla coraz większego grona ludzi.- Pewną historyczną analogią może być tu serwis. Do pewnego momentu operatorzy sami utrzymywali pociągi i organizowali ich naprawy. Okazało się jednak, że można to wyprowadzić na zewnątrz.Nie wykluczałbym więc żadnego rozwiązania. Wszystko zależy od formuły współpracy z klientami i finansowania. Muszą się zbiec ich oczekiwania i możliwości firmy.- Jak już mówiłem wcześniej, w Nadarzynie otworzymy zakład produkcji wózków, z planem produkcji 1800 sztuk rocznie. To nie tylko prosta relokacja z Piaseczna, ale działanie rozwojowe. Zatrudnimy 200 osób.We Wrocławiu zajmiemy się projektem dla Norske Tog. W Chorzowie będzie kontynuowany projekt Coradia dla operatorów holenderskiego i włoskiego. W ZWUS skupimy się na rynku polskim, realizujemy projekty dla PKP PLK, plus będziemy chcieli wyjść poza polski rynek, co najmniej w klastrze Europy Środkowej i Wschodniej.