Alstom w Polsce ma nową linię spawania alumunium i 100 nowych miejsc pracy

Alstom uruchomił w zakładzie produkcji taboru kolejowego we Wrocławiu linię spawania aluminium. Ta inwestycja jest zgodna ze strategią zastępowanie cięższej i trudniejszej w obróbce stali lżejszym i efektywniejszym pod wieloma względami aluminium.

Nowa linia spawania aluminium stworzy co najmniej 100 nowych miejsc pracy w zakładzie Alstomu we Wrocławiu i wiąże się z inwestycjami o wartości prawie 10 mln euro, obejmującymi nowe urządzenia i maszyny, dostosowanie infrastruktury zakładu do nowej technologii oraz szkolenia pracowników.

Docelowo ta inwestycja umożliwi zakładowi Alstomu we Wrocławiu pozyskanie nowych projektów i produkcję pudeł aluminiowych do pociągów regionalnych na rynki europejskie. Jednocześnie, rozwijane będą kompetencje pracowników zakładu z różnych działów. We wdrażaniu nowej technologii w zakładzie Alstom we Wrocławiu aktywnie uczestniczy chorzowski Alstom Konstal, w którym od lat spawa się aluminium i produkuje kompletne pojazdy dla zagranicznych przewoźników: pociągi regionalne POP dla włoskiej Trenitalii, czy też pociągi ICNG dla Holandii.

Zalety aluminium w stosunku do stali nierdzewnej w budowie pociągów

- Alstom przoduje w technologii spawania aluminium w produkcji taboru kolejowego w Polsce i będzie nadal rozwijał i popularyzował tę efektywniejszą oraz bardziej ekologiczną od klasycznej stali technologię. Aluminium ma wiele zalet w stosunku do stali nierdzewnej w budowie pociągów. Gwarantuje niższą masa pociągów, co w efekcie przyczynia się do zużywania mniejszej ilości energii do zasilania pociągu i tym samym niższej emisji CO2. Jednocześnie zmniejszona waga wagonu oznacza, że prędkość pociągów może być wyższa nawet na istniejących torach kolejowych - mówi Sławomir Cyza, prezes i dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Aluminium posiada wysoką podatność na kształtowanie - można je łatwo obrabiać w dowolny kształt, a nadmiar materiału w pełni nadaje się do recyklingu. Dzięki temu skraca się cykl produkcyjny pociągów.

Łączna wartość realizowanych projektów - 700 mln euro, zatrudnienie - ponad 1000 osób.

Wrocławski zakład Alstomu jest producentem lokomotyw oraz pojazdów pasażerskich, w tym także nadwozi do pociągów dużych prędkości. Powstają tam również ramy wózków dla różnych typów pojazdów szynowych. Łączna wartość realizowanych projektów wynosi blisko 700 mln euro, a w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. Nowa linia do spawania aluminium jeszcze bardziej poszerzy portfolio projektów realizowanych przez zakład.

