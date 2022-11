Alstom wyda 100 mln zł na inwestycje w Polsce

Mimo turbulencji w polskiej gospodarce, Alstom w tym roku finansowym planuje wydać 100 mln zł na inwestycje w swoich polskich zakładach. Pomaga tu obecność w strukturze globalnego koncernu.

Od początku działalności Alstomu w Polsce, czyli od 1997 roku, koncern wydatkował już ponad miliard złotych na inwestycje w polskie zakłady.

Firma czuje presję związaną z inflacją, oczekiwaniami płacowymi i wysokimi kosztami energii. Pomaga to, że działa na rynku, na którym projekty mają charakter długoterminowy.

Rozmawiamy o tym z Beatą Rusinowicz, dyrektorką finansową Alstomu w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

- Od początku działalności Alstomu w Polsce, czyli od 1997 roku, wydatkowaliśmy już ponad miliard złotych na inwestycje w nasze zakłady, tworząc infrastrukturę przemysłową do realizacji nowoczesnych projektów. W 2019 r. otworzyliśmy za 60 mln zł nowoczesną halę testowania pociągów w zakładzie w Chorzowie. Nasze zakłady we Wrocławiu i Chorzowie wyposażyliśmy w nowoczesne kabiny lakiernicze. W październiku tego roku uruchomiliśmy nowy zakład w Nadarzynie - przypomina Beata Rusinowicz, dyrektorka finansowa Alstomu w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Jej firma zamierza zatrudniać tam docelowo zatrudniać 200 pracowników i wytwarzać rocznie 1800 wózków do pociągów regionalnych, metra i tramwajów.

- W naszym zakładzie we Wrocławiu uruchomiliśmy ostatnio linię spawania aluminium. Planujemy wydać ponad 40 mln zł na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, a także dostosowanie infrastruktury wrocławskiego zakładu do procesu spawania aluminium. Pomoże to w produkcji pociągów na rynki europejskie i da pracę 100 osobom - dopowiada Beata Rusinowicz.

W sumie w inwestycje i rozwój Alstom w Polsce chce wydać w bieżącym w tym roku finansowym (od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.) 100 mln zł.

Turbulencje w polskiej gospodarce a plany Alstomu

Dyrektorkę finansową Alstomu pytamy, jak na sytuację firmy wpływają turbulencje w polskiej gospodarce.

- Pojawia się presja związana z inflacją, oczekiwaniami płacowymi czy też wysokimi kosztami energii. Charakter naszej branży jest jednak inny niż charakter branży IT czy automotive. Nasze projekty mają charakter głównie długoterminowy - mówi, dodając, że Alstom w Polsce jest częścią globalnego koncernu, który co roku dostaje nowe zamówienia, a sytuacja gospodarcza w kraju nie ma decydującego wpływu na jego decyzje inwestycyjne.

Koszty pracy w Polsce a wprowadzanie innowacji

Pytamy także o związek inwestycji z kosztami pracy, które w Polsce są nadal dużo niższe niż na Zachodzie. Firmy inwestują w nowe technologie tam, gdzie maszyna staje się kosztowo konkurencyjna wobec pracy ludzi.

- Alstomowi opłaca się inwestować w polskie zakłady. Są zdecydowanie jednymi z ważniejszych w całym koncernie. Pełnimy kluczową rolę w realizacji projektów. Alstom nie zwalnia, mamy plany na kolejne lata - mówi Beata Rusinowicz, podkreślając, że innowacje są wpisane w DNA przedsiębiorstwa.

To Alstom 40 lat temu stworzył pociągi bardzo dużych prędkości TGV, a w ubiegłym roku - jako pierwsza firma w świecie - wprowadziła do komercyjnego użytku pociągi wodorowe iLint.

W Polsce działają dwa centra inżynieryjne Alstomu - w Chorzowie i Katowicach - zatrudniające ponad 500 inżynierów.

W ostatnim czasie w zakładach koncernu w Polsce pojawiły się zrobotyzowane systemy frezowania, półautomatyczny system spawalniczy czy robot do spawania. W firmie działają automatyczne systemy do kontroli poprawności procesów produkcyjnych i automaty do montażu wyrobów. Wprowadzono również automatyczne rozwiązania w łańcuchach dostaw.

Zakłady Alstomu w Chorzowie i Katowicach korzystają z ulgi B+R. Ale, patrząc na poziom wydatków, nie jest ona kluczowa przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

- Radzimy sobie jako koncern, ale gdyby wsparcie państwa w dziedzinie nowych technologii było większe, skorzystalibyśmy z niego - mówi Beata Rusinowicz.

Po fuzji z Bombardierem w 2021 r. Alstom w Polsce posiada 11 zakładów zatrudniających 4 tys. pracowników. W Alstomie Konstalu w Chorzowie powstawały w przeszłości pociągi metra dla Budapesztu, Amsterdamu czy Warszawy, a ostatnio - dla Dubaju i Arabii Saudyjskiej. Aktualnie firma realizuje jeden z większych kontraktów w jej historii: pociągi dla kolei holenderskich. Alstom jako pierwsza firma w Polsce wprowadził ERTMS poziomu 2 (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym).

Zakład Alstom ZWUS (Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych) w ostatnich latach zrealizował ponad 200 konwencjonalnych systemów zarządzania ruchem kolejowym.

