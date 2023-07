Alstom wyremontuje wagony czołowego polskiego przewoźnika

Alstom przeprowadzi serwis 37 wagonów Twindexx - piętrowych push-pulli - należących do floty Kolei Mazowieckich. Wartość umowy to 70,8 mln zł brutto.

Alstom wykona naprawy 26 wagonów piętrowych środkowych serii "Bpz" oraz 11 wagonów piętrowych sterowniczych serii "ABpbdzf".

Tego typu naprawa musi zostać wykonana po 16 latach eksploatacji. Zakres prac w piątym poziomie utrzymania (P5) obejmuje wszystkie czynności opisane w dokumentacji systemu utrzymania oraz dokumentacji techniczno-ruchowej. W przypadku wagonów piętrowych środkowych serii "Bpz" oraz sterowniczych serii "ABpbdzf" zostanie wykonane między innymi szczegółowe sprawdzenie stanu podzespołów i zespołów, wraz z ich częściowym demontażem z wagonu, wymianą i naprawą. Umowa obejmuje także prace dodatkowe, dostawę kół monoblokowych i ich wymianę.

- Wagony piętrowe były pierwszymi tego typu pojazdami kolejowymi zakupionymi przez samorząd województwa mazowieckiego dla Kolei Mazowieckich. W wyniku tego zostały uruchomione jako pierwsze w Polsce pociągi w systemie push-pull (pociąg złożony z lokomotywy i wagonów, zakończony wagonem sterowniczym, można go dowolnie skracać i wydłużać oraz wymieniać lokomotywę - red.). Składy te z powodzeniem obsługują wyznaczone trasy na Mazowszu, a także pociągi "Słoneczny" czy "Słoneczny - BIS" kursujące w sezonie letnim z Warszawy nad morze. Naprawy wszystkich 37 wagonów sterowniczych i środkowych zostaną wykonane zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania, a także przejdą niezbędną modernizację wynikającą z aktualnych przepisów - powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny spółki Koleje Mazowieckie, cytowany w komunikacie.

W ramach umowy przewidziana jest również naprawa zaworów układu pneumatycznego

i czujników ciśnienia, wymiana silników wentylatorów klimatyzacji oraz odnowienie zewnętrznej powłoki lakierniczej. Zmiany związane z naprawą w piątym poziomie utrzymania (P5) zostaną również zauważane przez podróżnych. Planowana jest wymiana uszkodzonych szyb, wykładzin czy też częściowa renowacja najbardziej zniszczonych foteli pasażerskich.

- Nowoczesny, niskoemisyjny tabor to klucz do rozwoju kolei regionalnych i aglomeracyjnych. Istotną rolę odgrywają wagony piętrowe, charakteryzujące się wysoką pojemnością, idealną dla linii obsługujących duży ruch pasażerski. Cieszymy się, że po kilkunastu latach eksploatacji, wagony Twindexx na stałe wpisały się w pejzaż Mazowsza i Warszawy. Kompleksowe prace naprawcze pozwolą na dalszą bezpieczną eksploatację tych wagonów we flocie Kolei Mazowieckich w kolejnych latach - dodał Sławomir Cyza, dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich.

Twindexx to seria pasażerskich wagonów piętrowych przeznaczonych do obsługi pociągów push-pull. We flocie Kolei Mazowieckich od 2008 roku znajduje się 37 wagonów Twindexx Vario, w tym 11 wagonów sterowniczych i 26 środkowych. Poza Polską wagony Twindexx są także eksploatowane m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Danii, Belgii, Luksemburgu, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

Koleje Mazowieckie to jeden z czołowych przewoźników pasażerskich w Polsce. W ubiegłym roku przewiozły 17 proc. z 342,2 mln osób podróżujących transportem kolejowym.