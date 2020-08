Amazon chce dać drugie życie opuszczonym domom towarowym

Amazon rozpoczął rozmowy z jednym z największych amerykańskich operatorów domów towarowych, Simon Property Group, ws. przekształcenia opuszczonych galerii handlowych w centra dystrybucji koncernu - podał dziennik "The Wall Street Journal".

Według doniesień "WSJ" negocjacje dotyczą głównie przejęcia przez Amazona byłych domów towarowych sieci J.C. Penney i Sears, które wcześniej w tym roku ogłosiły bankructwo. Jak wynika z raportu opublikowanego w maju, grupa Simon dysponuje 63 lokalami zajmowanymi przez Penney i 11, w których mieściły się sklepy Sears.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, nie będzie to pierwszy raz, kiedy Amazon postanowił zaadaptować centrum handlowe na magazyn. W 2019 r. koncern przejął w tym celu dom towarowy w Akron w stanie Ohio. Centra dystrybucji służą Amazonowi do przechowywania produktów - począwszy od książek, przez ubrania i sprzęty kuchenne, po elektronikę - przed dostarczeniem ich do klientów.

Eksperci oceniają, że negocjacje między Amazonem a grupą Simon Property odzwierciedlają obecną sytuację na rynku. Z jednej strony coraz więcej sklepów i galerii handlowych ogłasza upadłość z powodu strat ponoszonych w wyniku pandemii COVID-19; z drugiej, firmy e-handlowe, takie jak Amazon, odnotowują wzrosty sprzedaży, bo coraz więcej konsumentów decyduje się na na rzecz zakupy online. Umowa z operatorem domów towarowych umożliwiłaby Amazonowi umiejscowienie większej liczby centrów dystrybucji w okolicach mieszkalnych, co zdecydowanie skróciłoby czas dostawy towarów do klientów.

Grupa Simon w całych Stanach Zjednoczonych posiada łącznie 204 centra handlowe.