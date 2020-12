Amazon chce priorytetowego traktowania swoich pracowników podczas szczepień

Amazon zwrócił się z prośbą do amerykańskiego rządu o to, żeby pracownicy należących do koncernu magazynów, centrów danych i sklepów spożywczych potraktowani zostali jako osoby z grupy ryzyka, które zostaną zaszczepione na COVID-19 w pierwszej kolejności.

Jak podaje agencja Reutera, Amazon miał skierować list do amerykańskich władz z prośbą o priorytetowe potraktowanie pracowników centrów logistycznych, centrów danych i sklepów spożywczych należących koncernu i zakwalifikowanie ich jako jednych z pierwszych, którzy dostaną szczepionkę na koronawirusa.

Dave Clark, wiceprezes Amazona ds. operacji międzynarodowych, powiedział agencji Reutera, że firma w pełni popiera plan szczepień przygotowany przez władze USA, zgodnie z którym jako pierwsi zaszczepieni mają zostać pracownicy służby zdrowia oraz podopieczni domów opieki. Dodaje jednak, że następni w kolejce powinni znaleźć się kluczowi pracownicy, znajdujący się w grupie ryzyka jeśli chodzi o możliwość zakażenia.

"Liczymy na to, że amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób nadal będzie priorytetowo traktować pracowników, którzy nie mogą swoich obowiązków wykonywać zdalnie, tak jak m.in. osoby zatrudnione w centrach dystrybucji Amazona, i że otrzymają oni szczepionkę w najbliższym możliwych terminie" - napisał w dokumencie Clark.

Eksperci oceniają, że to wyraźny sygnał, że drugi co do wielkości prywatny pracodawca w kraju, zatrudniający w samych tylko Stanach Zjednoczonych 800 tys. osób, uważa szczepionkę za ważny element, mogący zapewnić bezpieczeństwo pracowników a także zagwarantować firmie możliwość wznowienia działalności. Amerykańska Krajowa Federacja Sprzedawców skierowała do władz podobny do Amazona wniosek o przyspieszenie szczepień pracowników narażonych na kontakt z wirusem.