Amazon ciągnie logistykę. Ale w ślad za tym idzie większe ryzyko

W 2019 roku wartość globalnej sprzedaży e-commerce przekroczyła prawdopodobnie 3,4 bln USD, a w tym roku zwiększy się do 4 bln USD, czyli o 17-18 proc. w porównaniach rocznych. Podtrzymany więc zostanie kilkuletni trend dwucyfrowego zwiększania się branży. W ślad za tym rozwija się segment KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek), który obsługuje logistykę handlu elektronicznego.





Amazon w Polsce

Dlatego, ocenia TI, że rynek logistyki e-commerce cechuje też rosnąca konkurencja, a m.in. Amazon podnosi poprzeczkę z kolejnymi wyzwaniami, w tym m.in. skracaniem czasu dostaw towarów (nawet trzy razy na dobę, jak w największych miastach USA czy w Wielkiej Brytanii). Ale to m.in. powoduje, że jest to właśnie branża podwyższonego ryzyka.Co równie istotne, to właśnie sam Amazon – po serii testów w USA rozpoczętych w 2018 roku - wkroczył już na dobre na rynek logistyki e-commerce. Głównie wszedł w drogę firmom kurierskim. Powód? – dowiódł, że nadal może skarać czas dostaw zamówień i robić to taniej.- Amazon zaczął realizować przesyłki również podczas weekendu, co było nowością w świecie tanich przesyłek – mówi Sasch Stockem. – Dotychczas istniała możliwość zamówienia takiej usługi dodatkowo, ale koszt był na tyle wysoki, że mało kto się na to decydował.Firma Jeffa Bezosa nie ograniczyła się do rynku amerykańskiego i szybko przekroczyła Atlantyk. W 2018 roku rozpoczęła dostarczać przesyłki w Austrii. W efekcie, globalna firma kurierska DHL w kilka miesięcy później wycofała się z tego kraju.Amazon nadal rozwija własną sieć dostaw. W 2019 r. przeznaczyła co najmniej 800 mln dolarów na rozszerzenie programu oferty jednodniowej dostawy produktów dla członków programu Prime.Patrz też: Amazon chwali się świątecznymi wynikami. Kurs ostro w górę Wszystko wskazuje na to, że Amazon na długo pozostanie liderem innowacji i wielkości obrotu na rynku handlu online. Także pod względem usług – jego oferta wykracza poza to, co oferują inne korporacje.Chociaż Amazon otworzył w Polsce swoje centra logistyczne i dział R&D, to wciąż zwleka z otwarciem pełnej polskiej wersji serwisu. Korzysta na tym poznański serwis Allegro, dominujący w Polsce. Nawet wejście innego globalnego giganta, eBaya, nie zagroziło pozycji rodzimego serwisu aukcyjnego.Patrz też: Centrum logistyczne Amazona do obejrzenia z bliska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego W pewnym zakresie Allegro powiela niektóre rozwiązania Amazona, także w realizacji zadań logistycznych. Już w ubiegłym roku pojawiła się nowa jego usługa – Allegro Smart. Dzięki umowie partnerskiej z siecią inPost otworzyła też firmę na zupełnie nowe możliwości dostarczania przesyłek.