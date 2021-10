Amazon, Ikea i Unilever wprowadzają zeroemisyjność na morza i oceany

Grupa międzynarodowych firm, w tym Amazon, Ikea i Unilever, zobowiązała się do wykorzystywania do transportu swoich towarów od 2040 r. wyłącznie statków o zerowej emisji. To największy dotychczas krok w kierunku dekarbonizacji żeglugi oceanicznej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl