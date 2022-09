Amazon otwiera się na Turcję

Pierwsze centrum logistyczne Amazona powstaje w Stambule. Celem tego przedsięwzięcia jest wspieranie lokalnego biznesu.

Udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) współpracujących z Amazonem wzrósł do 50 proc. rok do roku i osiągnął liczbę 25 000 firm, według danych Amazona. Obroty sprzedaży pomiędzy Amazonem a MŚP osiągnęły w 2021 roku 300 mln dolarów (USD), co stanowi dwukrotność wobec roku 2020. Średnia światowa obrotów pomiędzy Amazonem a MŚP kształtuje się na poziomie 60 proc.

Nowe centrum logistyczne Amazona w Turcji będzie miało do zaoferowania 1000 miejsc pracy pierwszym roku działalności

Nowe centrum logistyczne Amazona w Stambule kosztowało ponad 100 mln dolarów. W pierwszym roku swojej działalności pracę w nowej inwestycji Amazona znajdzie ok. 1000 pracowników. Zatrudnienie znajdą w nim inżynierzy i specjaliści ds. informacji jak również pracownicy zajmujący się całym procesem wysyłkowym i magazynowaniem towarów.

Nowa inwestycja Amazona wyposażona jest w nowoczesne technologie. W strategii firmy jest również całkowite przejście na źródła energii odnawialnej do 2040 roku. Firma postawiła sobie za cel zasilanie swojej działalność w 100 proc. energią odnawialną do 2025 r. W roku 2020 Amazon osiągnął cel 65 proc. i jest obecnie największym korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej w Europie i na świecie.

