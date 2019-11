Amazon Polska ogłosił wielki nabór pracowników sezonowych

Postępująca integracja robotów w proces logistyczny Amazon Polska odciąża pracowników od wykonywania najcięższych i żmudnych zadań; jednocześnie spółka stara się zapewnić zatrudnionym atrakcyjne warunki pracy - zaznaczył przedstawiciel firmy Tomasz Orszak.

"Polskie prawo wymaga też od nas, byśmy dawali pracownikom jedną płatną piętnastominutową przerwę w czasie zmiany - my zdecydowaliśmy się organizować dwie. Już od pierwszego dnia pracownikowi przysługuje też wyższy wymiar urlopu, w liczbie 26 dni" - zapewnił.Przekonywał, że firma ma szeroki pakiet benefitów oferowanych pracownikom. "Najpopularniejszym i najbardziej zachwalanym jest sam dojazd i powrót z pracy - zorganizowaliśmy bezpłatne przejazdy do naszych centrów, za pomocą bogatej sieci połączeń autobusowych, nawet z mniejszych miejscowości. Dodatkowo zapewniamy też prywatną opiekę medyczną czy ubezpieczenie grupowe. Dopłacamy też do posiłków - ciepły lunch kosztuje pracownika symboliczną złotówkę" - wymieniał przedstawiciel Amazon Polska.Jak poinformował, tylko w okolicy Wrocławia Amazon utrzymuje ponad 20 linii autobusów wahadłowych, rozpoczynających trasy w Wałbrzychu, Kamiennej Górze, Głuchołazach czy Lesznie."Dajemy też pracownikom wiele możliwości poszerzenia kwalifikacji. Przykładem jest tu program Postaw na Swój Rozwój, w ramach którego pracownik z rocznym stażem ma możliwość dofinansowania szkoleń czy edukacji. Amazon opłaca nawet 95 proc. wartości szkolenia, nawet do 26 tys. zł w okresie 4 lat. Nie wymagamy przy tym umowy lojalnościowej" - zaznaczył kierownik ds. personalnych.Amerykański koncern działa w Polsce od 2014 roku. Obecnie posiada w kraju siedem centrów logistyki, w tym niedawno otwartą placówkę w Okmianach k. Bolesławca. W Polsce firma zatrudnia na stałe ponad 16 tys. osób.