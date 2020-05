Amazon wznawia działalność we Francji, ale z mniejszą liczbą pracowników

Od wtorku sześć francuskich centrów logistycznych Amazona stopniowo zaczęło wznawiać działalność, zawieszoną po tym, jak w połowie kwietnia sąd w Nanterre nakazał koncernowi obsługiwanie jedynie zamówień na produkty pierwszej potrzeby, jak środki medyczne i higieniczne.

Amerykański koncern zamknął centra dystrybucji we Francji, po tym jak lokalny sąd zgodził się ze skargami związków zawodowych, zarzucających koncernowi brak odpowiedniej ochrony pracowników, i nakazał firmie ograniczenie wysyłki tylko do podstawowych produktów, potrzebnych w czasie pandemii Covid-19. Za złamanie nakazu koncernowi groziły wysokie kary.

Amazon złożył apelację od wyroku, ta jednak pod koniec kwietnia została oddalona. Koncern jednocześnie prowadził też rozmowy z francuskimi związkami zawodowymi. Ostatecznie udało się wypracować porozumienie, zgodnie z którym od wtorku Amazon stopniowo będzie przywracał pracę w swoich centrach logistycznych. Powrót 10,6 tys. francuskich pracowników firmy podzielono na etapy. I tak, od wtorku 19 maja do poniedziałku 25 maja, do pracy będzie mogła wrócić połowa zatrudnionych przez firmę - na zasadzie dobrowolności. Jak dotąd chęć pracy we wtorek zadeklarowało 30 proc. pracowników. Pozostali mają wracać stopniowo; do 2 czerwca francuskie filie Amazona powinny być już w pełni operacyjne.

Ustalono również, że zwiększy się stawka godzinowa za pracę. Do 2 czerwca wszyscy pracownicy, którzy zdecydują się wrócić do zakładów, otrzymają 2 euro więcej za każdą przepracowaną godzinę. Jednocześnie, wszyscy pracownicy, którzy zdecydują się jednak pozostać do czerwca w domu, nadal otrzymywać będą pełne wynagrodzenie.

Amazon zgodził się również skrócić czas pracy o 15 min. To pozwoli na stworzenie 30-minutowego "okienka" pomiędzy dzienną a nocną zmianą i sprawi, że pracownicy nie będą tłoczyli się w przebieralniach czy przy bramach prowadzących do zakładów.

Porozumienie znosi nałożony na Amazona nakaz wysyłki jedynie kluczowych produktów, takich jak środki ochronne czy medyczne.

Za monitorowanie tego czy koncern wprowadził i przestrzega wszystkich wytycznych zdrowotnych, odpowiedzialna będzie zewnętrzna firma Progexa.

"Udało się zakopać topór wojenny" - skomentował w rozmowie z agencją Reutera Laurent Degouse, przewodniczący związku zawodowego SUD.

Nie wiadomo jeszcze czy Amazon nadal zamierza odwoływać się od pierwszego wyroku sądu. Wcześniej koncern zapowiadał, że zamierza skierować sprawę do francuskiego Sądu Najwyższego.