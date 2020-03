Amazon zamyka placówkę w Nowym Jorku

Po wykryciu pierwszego zarażenia Covid-19 wśród pracowników w USA koncern Amazon zamknął punkt dostawczy w nowojorskiej dzielnicy Queens. Pracowników odesłano do domu, a zakład ma być wyczyszczony i odkażony – podała w czwartek agencja Bloomberga.

Obiekt znajdujący się niedaleko portu lotniczego LaGuardia został zamknięty, a wszystkich pracowników odesłano do domów, wypłacając im pełną dniówkę. Przypadek stwierdzono w tzw. "stacji dostaw", dużo mniejszej od wielkopowierzchniowych "centrów realizacji zamówień", zatrudniających tysiące osób - wskazała agencja.

Firma nie zdradza, ilu pracowników liczy placówka w Queens.

Bloomberg ocenił, że w ostatnim czasie sieć logistyczna Amazona została przeciążona zamówieniami składanymi przez gromadzących zapasy w związku z kryzysem. W poniedziałek koncern ogłosił plan rekrutacji dodatkowych 100 tys. pracowników by przeciwdziałać opóźnieniom w dostawach. Do magazynów trafiają też obecnie jedynie dobra pierwszej potrzeby - jak żywność, leki i karma dla zwierząt.

Rzeczniczka Amazona potwierdziła, że firma zapewnia wsparcie choremu pracownikowi, który obecnie znajduje się już w kwarantannie.

Według agencji prasowej utrzymanie równowagi między spełnianiem zamówień klientów a zachowaniem bezpieczeństwa pracowników jest szczególnie trudne, zwłaszcza wobec braku środków dezynfekujących.

We wtorek niektórzy pracownicy dostawczy Amazona z Kalifornii zgłosili, że otrzymali pojedynczą chusteczkę antybakteryjną, którą mieli wyczyścić i zdezynfekować swoje samochody dostawcze przed rozpoczęciem zmiany - dodaje Bloomberg.

W Europie przypadki Covid-19 stwierdzono już w przynajmniej w trzech placówkach koncernu. W tym tygodniu reprezentanci tamtejszych związków zawodowych wezwali firmę do ograniczenia zmian i zamknięcia budynków do przeprowadzenia dezynfekcji. W jednym z centrum logistycznych we Włoszech liczba nieobecnych pracowników przekroczyła już 30 proc. - podają anonimowe źródła agencji.