Amerykanie kupują od Siemensa lokomotywy za 2 miliardy dolarów

Firma Amtrak - narodowy przewoźnik pasażerski w USA - zamówiła dodatkowe 50 lokomotyw Charger w firmie Siemens Mobility. W sumie, wraz z pierwotnym zamówieniem 75 lokomotyw w 2018 r., kontrakt obejmuje 125 jednostek spalinowo-elektrycznych. Mają one pomóc w budowie systemu zrównoważonego transportu w Stanach Zjednoczonych.

Kontrakt obejmuje zarówno produkcję jak i długoterminowy serwis, dostawę części zamiennych i materiałów. Jego całkowita wartość szacowana jest na sumę do 2 mld dolarów.

Lokomotywy Charger emitują o ponad 89 proc. mniej tlenków azotu niż wcześniejsze modele, a wskaźnik redukcji cząstek stałych wynosi 95 proc. Zużywają przy tym mniej paliwa niż lokomotywy wycofywane z eksploatacji, mogąc osiągnąć większą od nich prędkość maksymalną - 125 mil na godzinę (200 km/godz).

Nowe lokomotywy noszą oznaczenie ALC-42, co oznacza Amtrak Long-distance Charger, 4200 KM. Zastąpią one przede wszystkim lokomotywy spalinowo-elektryczne Amtrak P40 i P42, które mają niższą prędkość maksymalną i 30 lat temu rozpoczęły służbę w oparciu o inne normy emisji spalin. Pierwsze lokomotywy ALC-42 weszły do eksploatacji w lutym 2022 r. na trasie Empire Builder (łączy Chicago z Seattle i Portland) a w następnej kolejności zostaną wdrożone na znanej trasie City of New Orleans (Nowy Orlean - Chicago)

Lokomotywy ALC-42 są produkowane w północnoamerykańskim zakładzie produkcji kolejowej Siemens Mobility w Sacramento w Kalifornii. Jak podaje komunikat spółki, zakład ten jest jednym z największych tego typu na kontynencie i jednym z najbardziej ekologicznych, ponieważ wykorzystuje instalację paneli słonecznych o mocy 2,1 MWp.

